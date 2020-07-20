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Spor

Mehmet Topal tarihe geçti! 3 farklı takımda şampiyon oldu

Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal Süper Lig tarihinde bir ilki yaşadı. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de 3 farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 10:25:00 -
Mehmet Topal tarihe geçti! 3 farklı takımda şampiyon oldu

Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal bir ilki yaşadı. 34 yaşındaki futbolcu daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile şampiyonluk kupasını kaldırmıştı.

Dün de aynı sevinci Başakşehir formasıyla yaşadı.

Böylece Süper Lig'de 3 farklı takımla şampiyonluğa ulaşan ilk futbolcu oldu. Maç sonunda büyük mutluluk yaşadı.

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