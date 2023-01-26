Mehmet Tezkan'ın uykuları kaçtı! Bu olursa zoruna mı gider koçum
PKK'nın siyasi kanadı HDP hakkında kapatma kararı çıkması ihtimali, Mehmet Tezkan'ın uykularını kaçırdı.
PKK'nın siyasi kanadı HDP hakkında kapatma kararı çıkması ihtimali, Mehmet Tezkan'ın uykularını kaçırdı. Terör örgütü yancılarına kol kanat geren Tezkan, halktv.com.tr'deki yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:
"Seçim arifesinde HDP’yi kapatacaklar!
Bu kanıya nasıl vardın? Neden kesin ifade kullandın diye sorulabilir.
Cevabım şudur; perşembenin gelişi çarşambadan belli değil mi?
Bahçeli salı günü partisinin grup toplantısında bağırdı, çağırdı. Anayasa Mahkemesi’ni resmen tehdit etti. Yüksek yargıya emir veren ifadeler kullandı.
Ne dediğini hatırlayalım mı?
‘Bu neyin görüşmesi, neyin arayışı, neyin hazırlığıdır? Anayasa Mahkemesi şehitlerimizin dökülen kanlarını da seçim sonrasına bırakmayı görüşecek midir?’ dedi.
Dün de AYM raportörü HDP’nin davanın seçim sonrasına ertelenmesi başvurusunun reddedilmesi yönünde görüş beyan etti. Büyük ihtimalle Anayasa Mahkemesi bu yönde karar verecek.
Bunun anlamı şu…
Seçim arifesinde HDP’yi kapatacaklar… (...)"