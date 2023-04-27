Mehmet Tevfik Göksu'dan Akit'e geçmiş olsun mesajı!
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Akit Medya Grubu binasında meydana gelen yangın sebebi ile geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Akit Medya Grubu'nun İstanbul Küçükçekmece'deki binasında çıkan yangına müdahale devam ediyor.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Akit Medya Grubu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.
Göksu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Yeni Akit Medya Grubu’nun merkez binasında meydana gelen yangın sebebiyle Yeni Akit Medya ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.