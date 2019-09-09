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Mehmet Tevfik Göksu kimdir? Mehmet Tevfik Göksu nereli? Mehmet Tevfik Göksu hayatı

En son İBB Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmayla gündeme gelen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Mehmet Tevfik Göksu kimdir? Mehmet Tevfik Göksu kaç yaşında? Mehmet Tevfik Göksu nereli? İşte Mehmet Tevfik Göksu'nun biyografisi...

09 Eylül 2019 Pazartesi 21:44
Mehmet Tevfik Göksu kimdir? Mehmet Tevfik Göksu nereli? Mehmet Tevfik Göksu hayatı

En son İBB Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmayla gündeme gelen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Mehmet Tevfik Göksu kimdir? Mehmet Tevfik Göksu kaç yaşında? Mehmet Tevfik Göksu nereli? İşte Mehmet Tevfik Göksu'nun biyografisi...

Mehmet Tevfik Göksu kimdir?

Mehmet Tevfik Göksu, 1966 Gölbaşı Adıyaman’da dünyaya geldi. ilköğrenimini Gölbaşı’nda, ortaöğrenimini 1980-1985 yılları arasında İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü’nden 1990 yılında mezun oldu. 1991-1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı.

Akademik çalışmalarını sosyoloji alanında yoğunlaştıran Mehmet Tevfik Göksu, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde başladığı doktora çalışmalarını Siyaset Sosyolojisi üzerine devam ettirdi.Göksu, Refah ve Fazilet Partilerinde İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Siyasi çalışmalarının yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarıyla yakın temasını sürekli devam ettiren Göksu, Milli Gençlik Vakfı İstanbul İl Kuruculuğu ve Marmara Bölge Başkanlığı yaptı.

Farklı sivil toplum kuruluşlarıyla irtibatını sürdüren Göksu’nun Araştırmacılar Derneği, Teknik Elemanlar Derneği, ASKON ve Adıyamanlılar Vakfı üyelikleri halen devam etmektedir.2009 Mahalli İdareler Seçimleri’nde partisi tarafından Esenler Belediye Başkan Adayı gösterildi ve seçimi yüzde 48 gibi yüksek bir oy oranı ile kazandı.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri için partisi AK Parti’den yeniden Esenler Belediye Başkan Adayı gösterilen Göksu, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi’nde de oylarını yaklaşık yüzde 32 arttırarak; seçmenin yüzde 62.7’sinin oyunu aldı. Göksu, aynı zamanda bir önceki seçime göre oylarını da en çok artıran İlçe Belediye Başkanı oldu.

31 Mart 2019 Mahali İdareler Seçimleri’nde yine partisi tarafından Esenler Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Tevfik Göksu, seçimi yüzde 65,4 oy oranı ile kazandı. Esenler Belediye Başkanlığı yanı sıra İBB Meclisi’nde AK Parti Grup Başkan Vekili olarak da görev alıyor.

İngilizce ve Arapça bilen Mehmet Tevfik Göksu evli ve dört çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 21:44
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