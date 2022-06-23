Mehmet Talu kimdir? Mehmet Talu nereli kaç yaşında? Mehmet Talu Mahmud Efendi'nin talebisi mi?

Mehmet Talu kimdir? Mehmet Talu 1953 senesinin Temmuz ayında dünyaya geldi. İlkokulu 1965 senesinde Akyazı Konuralp İlkokulu’nda tamamlayan Talu ortaokulu da 1974 senesinde Sakarya ve Bursa İmam Hatip Okulu’nda okuduktan sonra yüksek tahsilini de 1975-1980 yılları arasında Erzurum İslâmî İlimler Fakültesi‘nde bitirmiştir.

Hafızlığını da Akyazı’da yapan Mehmet Talu, bu tahsili müddetince Medrese usûlü özel Arapça dersleri de aldı. 1974 senesinin Ekim ayında Bursa’da İmam-hatiplik görevine başladıktan sonra aynı göreve Erzurum’da devam etti. Fakülte mezuniyetinden sonra Bolu-Mudurnu Vaizliğine atanan Talu, 1980 senesinde de girdiği Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü Arapça Asistanlık sınavını kazandı ve bu Enstitüye tayin edildi. 1983 senesinde Kayseri, 1987 senesinde Samsun İlahiyat Fakültesi’ne Arapça öğretim görevlisi olarak naklen tayini yapıldı. 1988 senesinin Eylül’ünde ise Samsun İlahiyat Fakültesi’nde görevli iken istifa etti ve özel sektörde ilahiyatçı-eğitimci-yazar olarak çalışmalarını devam ettirdi. Mehmet Talu Evli ve altı çocuk babasıdır.