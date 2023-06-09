Mehmet Şimşek’ten üç bomba hamle! Yer yerinden oynayacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kafasının net olduğunu, bir yol haritası belirlediğini yazdı.

Selvi, Şimşek için, "Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Ayrıca bizim sihirli değneğe değil, doğru ekonomi politikalarına ihtiyacımız var. Mehmet Şimşek doğru bir isimdi. Uygulayacağı doğru politikalarla başarılı olacağına inanıyorum" yorumunu yaptı.

Selvi, Şimşek'in yol haritası hakkında bilgi verdiği yazısında, şunları kaydetti:

“1. Ekonomi yönetimini oluşturacak.

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Merkez Bankası Başkanlığı’na Hafize Gaye Erkan’ın atanmasıyla bu süreç başlayacak. Merkez Bankası, “ekonominin kalecisi” olarak bilinir. Defansı aşsa da topun Merkez Bankası’ndan geçmemesi gerekir. O nedenle yeni ekonomi yönetiminde Merkez Bankası’na çok büyük bir görev düşüyor.

2. Ekonomi Programı

Mehmet Şimşek’in, “Yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır” sözü tam da burada anlam kazanacak. Açıklanacak olan ekonomi programı ile yerli ve yabancı yatırımcı önünü görebilecek.

3. Yurtdışı yabancı sermaye

Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetimini üstlenmesinden sonra 200 milyon doları aşkın para girişinin olması önemliydi. Piyasalar Şimşek yönetimine kredi açtı. Bu trendin artarak devam etmesi bekleniyor.”