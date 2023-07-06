Mehmet Şimşek'ten son dakika yeni ekonomi programı açıklaması
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek; Programımızın üç temel bileşeni var; - Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi, Enflasyonun düşürülmesi ve yapısal reformlar.
Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:
Programımızın üç temel bileşeni var:
- Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi,
- Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası,
- Makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar.
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