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Ekonomi Mehmet Şimşek'ten son dakika yeni ekonomi programı açıklaması
Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten son dakika yeni ekonomi programı açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-07-06 10:21:00 -
Mehmet Şimşek'ten son dakika yeni ekonomi programı açıklaması

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek; Programımızın üç temel bileşeni var; - Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi, Enflasyonun düşürülmesi ve yapısal reformlar.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Programımızın üç temel bileşeni var:

- Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi,

- Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası,

- Makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar.
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