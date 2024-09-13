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Ekonomi Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Yüzde 50'nin altına inecek
Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Yüzde 50'nin altına inecek

Yeniakit Publisher
2024-09-13 11:24:00 -
Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Yüzde 50'nin altına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ve yıllık enflasyonun eylül ayında yüzde 50'nin altına ineceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecine ve yıllık enflasyon beklentisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Şimşek, şu ifadelere yer verdi: "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedeflerimizi destekliyor. Dezenflasyondaki belirginleşmeyle yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,1'e geriledi.

On bir aydır azalan 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri ise sırasıyla yüzde 27,5 ve yüzde 18,4 oldu. Son 3 ayda 23,5 puan gerileyen yıllık enflasyonun eylülde yüzde 50'nin altına inmesi bekleniyor.

2024 yılında yüzde 4,9 seviyesinde öngördüğümüz bütçe açığının milli gelire oranını gelecek yıl yüzde 3,1'e düşürmeyi hedefliyoruz. Böylece mali disiplin dezenflasyona güçlü destek sağlayacak.

Fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımızı eşgüdüm içerisinde sürdüreceğiz. Enflasyondaki yapısal katılıkları da gidererek vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız."

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Yorumlar

murathan

adalet duygusunu yitirmiş uyanık esnaf moduyla halkı çarparak enflasyonu düzelteceğine inanıyorsalar yanılıyorlar daha fazla batağa gittiğimizi göremiyorlar.

Kanuni

Neden İNDİ diyemiyorsunuz ? ????????????????
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