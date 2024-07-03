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Ekonomi Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması! 'O sürece girdik' diyerek duyurdu
Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması! 'O sürece girdik' diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-07-03 10:43:00 -
Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması! 'O sürece girdik' diyerek duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,64 olurken, genel enflasyon ise 71,60'a geriledi. Mayıs ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 75,45 olarak açıklanmıştı.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Dezenflasyon süreci başladı. Mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur. Yüzde 1,64'lük aylık haziran verisi ise yüzde 22'lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor. Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin bir şekilde göreceğiz. Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız." dedi.

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