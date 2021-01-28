  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mehmet Şimşek sessizliğini bozdu
Gündem

Mehmet Şimşek sessizliğini bozdu

Eski bakanlardan Mehnet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir koronavirüs paylaşımı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 17:43:00 -
Mehmet Şimşek sessizliğini bozdu

Maliye Bakanlığı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Mehmet Şimşek, Twitter hesabından pandemi ve aşı gündemine dair İngilizce bir paylaşımda bulundu.

Mehmet Şimşek, "Aşı milliyetçiliğinin tahmini maliyeti 9 trilyon dolar" ifadelerini kullandı.

Aşı millyetçiliği yoksul ülkeler için büyük tehdit

Giderek artan aşı milliyetçiliği, yoksul ülkeler için bir tehdit. Gelişmiş ülkeler, satın aldıkları aşı miktarı ile neredeyse her bir vatandaşını 3 kez aşılayabiliyor. Yoksul ülkelerse aşı programlarına henüz başlayamadı.

DSÖ de uyardı

Aşı milliyetçiliği konusunda Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de uyarıları bulunuyor. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşılarının yoksul ülkelere eşit şekilde dağıtılması çağrısında bulundu. Ghebreyesus, aşı dağılımındaki uçurum büyürse, dünyanın feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde olacağını söyledi.

COVAX adında ortak bir girişim 

Gelir düzeyine bakmaksızın tüm ülkeler arasında adil aşı paylaşımının sağlanması için COVAX adında ortak bir girişim bulunuyor. COVAX, şimdilik 2 milyar dozluk aşı temin etti. Aşıların yoksul ülkelere dağıtımına şubatta başlanacak ve amaç, 2021 sonuna kadar 92 ülkenin nüfusunun yüzde 27'sini aşılamak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
NATO'dan askeri hazırlık çağrısı: Onlara karşı tek başına baş edemeyiz
Dünya

NATO'dan askeri hazırlık çağrısı: Onlara karşı tek başına baş edemeyiz

Rusya ve Çin'e karşı müttefiklere askeri hazırlığı sürdürme çağrısı yapan NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach, "Kuzey Amerika ..
Başkan Erdoğan dikkat çekmişti... Batı'da aşı savaşları resmen başladı
Gündem

Başkan Erdoğan dikkat çekmişti... Batı'da aşı savaşları resmen başladı

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında koronavirüs aşı savaşları resmen başladı. AB Komisyonu, geçen hafta üye ülkelerindeki yetişkin nüf..
Dünyaca ünlü şirketten Türkiye açıklaması
Dünya

Dünyaca ünlü şirketten Türkiye açıklaması

Siemens Gamesa Onshore Global Üst Yöneticisi Lars Bondo Krogsgaard, dünyadaki enerji geçişinin koronavirüs salgınına rağmen hızlıca yaşanaca..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay