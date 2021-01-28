Mehmet Şimşek sessizliğini bozdu

Maliye Bakanlığı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Mehmet Şimşek, Twitter hesabından pandemi ve aşı gündemine dair İngilizce bir paylaşımda bulundu.

Mehmet Şimşek, "Aşı milliyetçiliğinin tahmini maliyeti 9 trilyon dolar" ifadelerini kullandı.

Aşı millyetçiliği yoksul ülkeler için büyük tehdit

Giderek artan aşı milliyetçiliği, yoksul ülkeler için bir tehdit. Gelişmiş ülkeler, satın aldıkları aşı miktarı ile neredeyse her bir vatandaşını 3 kez aşılayabiliyor. Yoksul ülkelerse aşı programlarına henüz başlayamadı.

DSÖ de uyardı

Aşı milliyetçiliği konusunda Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de uyarıları bulunuyor. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşılarının yoksul ülkelere eşit şekilde dağıtılması çağrısında bulundu. Ghebreyesus, aşı dağılımındaki uçurum büyürse, dünyanın feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde olacağını söyledi.

COVAX adında ortak bir girişim

Gelir düzeyine bakmaksızın tüm ülkeler arasında adil aşı paylaşımının sağlanması için COVAX adında ortak bir girişim bulunuyor. COVAX, şimdilik 2 milyar dozluk aşı temin etti. Aşıların yoksul ülkelere dağıtımına şubatta başlanacak ve amaç, 2021 sonuna kadar 92 ülkenin nüfusunun yüzde 27'sini aşılamak.