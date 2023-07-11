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Ekonomi Mehmet Şimşek olağanüstü gelişmeyi az önce Türkiye'ye duyurdu: Tamı tamına 10 milyar dolar
Ekonomi

Mehmet Şimşek olağanüstü gelişmeyi az önce Türkiye'ye duyurdu: Tamı tamına 10 milyar dolar

Yeniakit Publisher
2023-07-11 12:57:00 -
Mehmet Şimşek olağanüstü gelişmeyi az önce Türkiye'ye duyurdu: Tamı tamına 10 milyar dolar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ", '26 Mayıs'ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamaya koydukları ekonomi programının amaçlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Bakan Şimşek, programlarının önemli bir hedefinin piyasa koşullarının elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamak olduğunu belirterek, "26 Mayıs'ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir. Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

ZÜLKARNEYN

Ya milletin rezervi. Sayenizde zam üstüne zam yiyoruz. Milletin rezervi tükeniyor haberiniz olsun
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