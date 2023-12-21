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Ekonomi Mehmet Şimşek Meclis'te cevapladı! Suriyeliler vergi ödemiyor mu?
Ekonomi

Mehmet Şimşek Meclis'te cevapladı! Suriyeliler vergi ödemiyor mu?

Yeniakit Publisher
2023-12-21 09:53:00 -
Mehmet Şimşek Meclis'te cevapladı! Suriyeliler vergi ödemiyor mu?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, muhaliflerin ortaya attığı, "Suriyeliler vergiden muaf" iddialarına Meclis konuşmasında cevap verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi üzerine TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmaya, enflasyondaki hedeflere, para politikasına, yapılan desteklere ve sık sık gündem getirilen yabancılardan vergi alınıp alınmayacağı konusuna değindi.

Bakan Şimşek, Meclis kürsüsünden bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerine sunumunu gerçekleştirirken, "Suriyeliler vergi vermiyor" eleştirilerine de yanıt verdi.

Suriyelilerden vergi alınmadığına yönelik iddiaların doğruyu yansıtmadığını belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde bulunan yabancılar, şirket kurarlarsa kurumlar vergisine, işletme açarak şahsi faaliyetlerde bulunuyorlarsa gelir vergisine tabidir. Suriyeli veya başka ülke uyruklu insanlara yönelik herhangi bir vergi istisnası yoktur. Suriyeliler vergi vermek zorundalar ve veriyorlar."

Türkiye'de kayıt dışı çalışmanın önemli bir konu olduğuna işaret eden Şimşek, bu sorununun sadece Türkiye'deki yabancılarla ilgili olmadığını söyledi. Kayıt dışı oranın yüksek olduğunu dile getiren Şimşek, şu bilgiyi aktardı:
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"Biz kayıt dışı çalışma oranını düşürdük. Yüzde 50'lerden yüzde 27'lere kadar getirdik ama alacağımız daha mesafe var."

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