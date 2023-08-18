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Gündem Mehmet Şimşek istifa mı etti? Herkes bu iddiayı konuşuyor! Bakanlık ne cevap verdi?
Gündem

Mehmet Şimşek istifa mı etti? Herkes bu iddiayı konuşuyor! Bakanlık ne cevap verdi?

Yeniakit Publisher
2023-08-18 10:40:00 -
Mehmet Şimşek istifa mı etti? Herkes bu iddiayı konuşuyor! Bakanlık ne cevap verdi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a istifa dilekçesi sunduğu, ancak istekleri yerine getirilince vazgeçtiği iddia edildi. Bakana yakın bir kaynaklar, iddialarının tümüyle yalan olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a istifa dilekçesi sunduğu iddiası dolaşıma sokuldu. İddiaya göre Bakan Şimşek’in istekleri yerine getirilince de istifadan vazgeçti. 

Bakan Şimşek’e yakın kaynaklara iddiayı sordu. Bakanlık kaynakları, dolaşıma sokulan bu iddianın tümüyle yalan olduğunu belirtti.

 

Bu tarz iddia ve haberlerin bilinçli olarak dolaşıma sokulduğunu belirten Mehmet Şimşek'e yakın bir kaynak “Son zamanlarda ciddi şekilde art niyetle dedikodu üretme peşinde olan bir çevrenin olduğunu belirterek, bu iddianın da yalan olduğunu, kendilerinden duymadıkları hiçbir habere ya da yoruma itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Bilinçli dolaşıma sokuluyor.” dedi. 

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