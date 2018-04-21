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Mehmet Şimşek 'IMF aile fotoğrafı' çekimine katıldı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek , Uluslararası Para Fonu (IMF) Guvernörleri Aile Fotoğrafı çekimine katıldı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 23:25
Mehmet Şimşek 'IMF aile fotoğrafı' çekimine katıldı

IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları ve G20 görüşmeleri kapsamında ABD 'nin başkenti Washington'da bulunan Şimşek, "IMF Guvernörleri aile fotoğrafı" çekiminde yer aldı.

Çekimlerde IMF Başkanı Christine Lagarde, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney gibi isimler de bulundu.

Şimşek, çekimler öncesi ve sonrasında diğer katılımcılarla kısa süre sohbet etti. Gün içinde yatırımcılarla ikili toplantılara katılacak Şimşek'in temaslarını tamamladıktan sonra yurda dönmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 23:25
  1. Mehmet Şimşek
  2. IMF

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