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Medya "Mehmet Şimşek için iki kritik tarih" deyip duyurdu! Tam bir rezalet
Medya

"Mehmet Şimşek için iki kritik tarih" deyip duyurdu! Tam bir rezalet

Yeniakit Publisher
2023-07-05 16:24:00 -
"Mehmet Şimşek için iki kritik tarih" deyip duyurdu! Tam bir rezalet

İyi Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in Yeniçağ gazetesinde kalem oynatan Evren Devrim Zelyut, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i etki altına almaya çalıştı.

İyi Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in Yeniçağ gazetesinde kalem oynatan Evren Devrim Zelyut, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i etki altına almaya çalıştı. Zelyut, “Şimşek için iki kritik tarih” başlığını attığı ve faiz şakşakçılığı yaptığı yazısında özetle şunları kaydetti:

“Şimşek için iki kritik tarih!

Birinci tarih 5 Temmuzdur. Bu tarihte TUİK enflasyon verisini açıklayacak. (…)

İkinci tarih ise 20 Temmuzdur. Bu tarihte ise Merkez Bankası faiz kararını açıklayacaktır. Faizin birden 40-50 bandına gelmesini istemek mantıklı değildir. Zira düşük faize bağımlı şirketlerin uyum sağlaması için artışların kademeli olması gerekli. Ancak kademeli derken de piyasanın Şimşek ve ekibine açtığı kredinin devam etmesi adına da 20 Temmuz günü en az 5 puanlık bir artış ile politika faizinin 20’ye getirilmesi gereklidir.”
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