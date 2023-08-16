Mehmet Sevigen'den Kılılçdaroğlu'na, İYİ Parti tehdidi: Gök kubbeyi başına yıkarız

2024'te yapılacak yerel seçimler öncesinde CHP ve İYİ Parti arasında restleşmeler sürerken bomba bir iddia ortaya atıldı. İYİ Parti cephesinde seçimlere yalnız girileceği konuşulurken, Akşener'in ittifak şartı olarak İzmir'in İYİ Parti'ye verilmesini istediği iddia edildi.

Yaşanan son gelişmelerin ardından Haber Global TV'ye konuşan Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, ortaya atılan iddiaya ilişkin çok sert açıklamalarda bulundu.

"İzmir'i verdikleri an İzmir'i yıkarlar"

İddialar doğruysa "İzmir'i verdikleri zaman İzmir'i yıkarlar, bunlar hikaye görüyor. Bu bir intihardır. Harakiri yapmaktır." diyen Sevigen'in açıklamaları şöyle:

"Bunlar hikaye. Hayal kuruyorlar bunlar. İzmir'i verdikleri zaman İzmir'i yıkarlar. Şu Yunan'ı denize döktüğü gibi. İzmir CHP'nin kalesi. İzmir'de İYİ Parti'ye belediye başkanlığı verilir mi ya?"

"Kemal Bey hayal kurmasın gök kubbeyi başınıza yıkarız"

"Bu olursa; dükkanı kapatmamız lazım, CHP'yi kapatmamız lazım. Partilerin yüreklerinin çarptığı yerler vardır. Çankaya diyoruz ama bizim esas yüreğimizin olduğu yer İzmir'dir. Düşmanı Yunan'ı oradan denizde dökmüşüz. Koca Mustafa Kemal Atatürk oradan başlamış. İzmir'in kurtuluşu partimizin kuruluşudur. 9 Eylül günü partinin kapısına kilit vursunlar. Kimse hayal kurmasın, Kemal Bey de hayal kurmasın. Gök kubbeyi başlarına yıkarız. Bunu görüşmek bile suç. Olur mu öyle şey?"

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