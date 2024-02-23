Mehmet Özhaseki'den kentsel dönüşüm mesajı! 'Hayırlı olsun'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından İstanbul için yürütülecek kentsel dönüşüm projesine ilişkin mesaj paylaştı.
"İstanbul'un kentsel dönüşümü için başlattığımız "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında vereceğimiz destek paketi yürürlüğe girdi." diyerek Resmi Gazete'de yayımlanan karara dikkat çeken Bakan Özhaseki, "Bu kapsamda; 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL tahliye desteği olmak üzere toplam 1,5 milyon TL destek ile İstanbul’un kentsel dönüşümünü hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.
Bakan Özhaseki mesajına şöyle devam etti:
Bizlere her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. İstanbul'umuza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun.
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