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Mehmet Özhaseki'den kaset iddiası! "ABD'yi arayıp..."

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki, muhalefetin, kendisinin açığını bulmak için Kayseri'ye kadar ekip gönderdiklerini söylerek, "Hatta ABD'yi arayıp, 'elinizde kasetler var mı?' dediklerini biliyorum" ifadesini kullandı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:25
Mehmet Özhaseki'den kaset iddiası! "ABD'yi arayıp..."

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki, partisinin genel merkezinde; gazete, televizyon ve haber ajanslarının başkent temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Kaset iddiası

AK Parti genel merkezinde projelerini ve Ankara'ya şehircilik anlamında sağlayacağı katkıları anlatan Özhaseki, aynı zamanda çok çarpıcı bir iddia da ortaya attı. CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın anketlerde Özhaseki'nin önünde çıktığına ilişkin dolaşan iddialara cevap veren Özhaseki, "Hala eski model işlerle uğraşmaya devam ediyorlar. Algı yönetimi yapıyorlar. Arkadaşlarla bunlara gülüp geçiyoruz. AK Parti ve MHP'nin son seçimde aldığı oy belli. Biz öndeyiz. Kayseri'ye kadar ekip gönderdiler açığımı bulmak için. Hatta ABD'yi arayıp 'elinizde kasetler var mı?' dediklerini biliyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin en güzel stadyumu yapılacak"

Ankaragücü'nün ikinci yarıdan itibaren maçlarını Eryaman Stadyumu'nda oynamasını sağlayacaklarını belirten Özhaseki, yıkılan stadyumun yerine Türkiye'nin en güzel stadyumunu yapacaklarını söyledi. 1 milyar bütçeli 19 Mayıs Spor Kompleksi'nin 55 bin kapasiteli stadyumu da içerdiğini belirten Özhaseki, Kızılay'dan, Esenboğa Havaalanı'na kesintisiz hat ve diğer raylı sistem projelerinin de 15 milyar TL bütçeli olduğunu ifade etti.

"Kaynağı nereden bulacaksınız?" sorusuna ise Kayseri'de yaptıklarını anlatarak şu cevabı verdi: "Ankara'nın bütçesi 2 milyar; sadece stadyum ve metro projelerimiz 16 milyar TL'yi buluyor. Nasıl karşılayacaksınız derseniz; hükümetle olacağız. Belediyenin kendine has gelirleri var. Üçüncüsü kendi kaynağınızı kendininiz oluşturmanız lazım. Kayseri'de 33 bin kişilik stadyum için cebimizden bir lira çıkmadı. Belediyeler organizasyon kabiliyeti en yüksek kurumlardır. Para, insan, mekan, kriz, zaman ve algı yönetimini bileceksiniz..."

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:25
  1. Kayseri
  2. Ankara
  3. ankara
  4. ak parti
  5. mehmet özhaseki

YORUM YAZ

  • melih53melih5339 dk önce
    seçimi şimdiden kaybettiğini biliyor.ist.dada sayın binali bey ..ist.u bırakmış mecliste ağırlama yapıyordu..yani aklı kalbi orada bırakamıyor.istifa edememe sebebi zaten tarihin en büyük ekonomik krizine sokmaları.durduramıyorlar.ekonomi yönetiminin eline bıraktılar memleketi onlarda kaata bi şeyler yazıp eksi eflasyon dengelenme kurtulunma dalgasızlanma derken son geldiğimiz nokta işçi emekli maaşlarımız ilk kez asgari ücretin altına düştü..sefalete adım adım .yeni sistem yeni rejim darmadağın etti bizi..farkındalar belediye adayları şimdi ver mehteri işletiyorlar.o dedide bu dedide lere başladılar..

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