Mehmet Özhaseki'den dikkat çeken çıkış: Buna kader diyemeyiz

Kayseri'de merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Ertuğrul Gazi Kentsel Dönüşüm Konutları Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İstanbul gibi yerlerde 2000 yılından önce yapılmış binaların riskli olduğunu belirterek, "Ey belediyeler, gelin bir işin ucundan tutun, hükümet desteğini yanınıza alın, bu dönüşümleri bir an önce sağlayın, diye gece gündüz söylediğimiz halde hiçbirisi kıpırdamıyor bile. Bizim AK Parti'li belediyeler çabalıyorlar ama diğer belediyelerin bu konuda herhangi bir adım attığını da görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm Türkiye için zaruret

Kentsel dönüşümün Türkiye için elzem, zaruret ve mecburiyet olduğunu vurgulayan Mehmet Özhaseki, "Bu sebeplerden birisi, o eski toprak damlı evlerden, kötü evlerden, briketten yığma yapılmış evlerden yeni bir eve çıkmak artık günümüzde şart olmuştur. Bizler de toprak damlı evlerde büyüdük, yağmur biterdi ama evin içi akmaya hala devam ederdi. Yukarıda yuvaklamak bitmezdi. Sıkıntısı, derdi bitmezdi ama çok şükür şimdi refahın arttığı, gelişmenin olduğu bir ortamda herkesin güzel evlerde oturma hakkı var. O yüzden de her bir alanda çalışmalar yapılıyor. İkincisi de deprem riski taşıyan bir ülkedeyiz." açıklamasında bulundu.

"Suç bizde"

Son yüzyıl içerisinde Türkiye'de 6 ve üzerinde şiddette deprem sayısının 60'a yaklaştığını, ölen insan sayısının ise 82 bin olduğunu ifade eden Özhaseki, "Doğanın kanunudur, Cenabıhak böyle yaratmış, yeraltında bir hareketlilik var, buna uygun davranmak icap ediyor. Elbette Müslüman insanlarız. Neticesinde olanı biteni, ecelin gelmesini kadere yorabiliriz ama Cenabıhak da insanlara akıl, fikir vermiş. Bilim diye bir şey var. Bütün bunlar neticesinde depremselliğe de uygun davranmak zorundayız. Eğer Japonya'da 7, 7,5 şiddetinde bir deprem oluyor, herkes evinde sıcacık yatıyorsa bizde de 5, 6 şiddetinde bir deprem olduğunda insanlar kendisini ortaya atıp ölümlerle karşı karşıya kalıyorsak bunun neticesine de kader diyemeyiz. Orada suç bizde. O yüzden biz evlerimizi buna göre yapmak durumundayız. Depreme dayanıklı yapmak zorundayız." sözleri ile açıklamalarını sonlandırdı.