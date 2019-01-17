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Mehmet Özhaseki, MHP'yi ziyaret etti

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, MHP Çankaya İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

17 Ocak 2019 Perşembe 21:40
Mehmet Özhaseki, MHP'yi ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "İnşallah bizim beraberliğimiz sonuna kadar, iyi niyetle devam eder. Allah bu birlikteliğimizi devam ettirsin" dedi.

Özhaseki, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankaya İlçe Başkanlığına ziyarette bulunarak, partililerle sohbet etti.

"Türkiye'yi bölüp parçalasınlar istiyorlar"

Türkiye üzerinde dış güçlerin birçok oyunu kurguladığını belirten Özhaseki, "Hepsinin temelinde görebileceğimiz şeyler bunların besleyenleri, para verenleri ve istihbarat sağlayanları aynı amaçları da aynı, istiyorlar ki Türkiye'yi bölüp parçalasınlar, perişan etsinler, Orta Anadolu'ya mahkum etsinler, küçülsün bu Türkiye, şimdiki gibi güçlü olmasın ve etrafına ışık saçmasın." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Türkiye'nin yanı başında bir terör devleti oluşturulmak istendiğini vurgulayarak, "O terör devleti bize komşu olsun, her türlü bela ve fitne oradan gelsin. Böyle çok net bir senaryo var ortada. Bu senaryo karşısında arkadaşlar, genel seçimlerdeki milletvekilliği sayısı ile şimdi belediye başkanlığı sayısının filan hiç hükmü yok." diye konuştu.

"O şehir senin bu şehir benim gibi bir derdimiz yok"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile gerçekleştirdikleri Cumhur İttifakı görüşmelerine de değinen Özhaseki, "2-3 aydır beraber sohbet ediyoruz. Tek tek haritaları önümüze sererek şehirleri gözden geçiriyoruz. 'Ya üç tane senin olsun beş tane benim olsun' diye bir derdimiz yok." dedi.

Özhaseki, "İnşallah bizim beraberliğimiz sonuna kadar, iyi niyetle devam eder. Allah bu birlikteliğimizi devam ettirsin, huzurumuz bozulmasın." ifadelerini kullandı.

Programda konuşan MHP Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar da 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın ve devletin bekası için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla hazırlıklarını yaptıklarını ve her türlü çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.

MHP Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar'ın ev sahipliğindeki tanıtım toplantısına, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül ve partililer katıldı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 21:40
  1. AK Parti
  2. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  3. Mehmet Özhaseki
  4. Milliyetçi Hareket Partisi
  5. MHP

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