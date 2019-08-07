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Mehmet Özcan için rekabet kızışıyor

Eskişehirspor Sportif Direktörü Ayhan Taşçı, Galatasaray ve Beşiktaş’ın yanı sıra Avrupa takımları ile de Mehmet Özcan için görüşmelerin devam ettiğini açıklarken istedikleri bonservis bedeline henüz ulaşanın olmadığını ifade etti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:25
Mehmet Özcan için rekabet kızışıyor

Eskişehirspor Sportif Direktörü Ayhan Taşçı, Galatasaray ve Beşiktaş’ın yanı sıra Avrupa takımları ile de Mehmet Özcan için görüşmelerin devam ettiğini açıklarken istedikleri bonservis bedeline henüz ulaşanın olmadığını ifade etti.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un genç orta sahası Mehmet Özcan adeta transfer döneminin yıldızı haline geldi. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un istediği ve önemli rakamlar teklif ettiği genç yıldız için Başakşehir kulübünün de imzalanan protokol ile yakından takip ettiği öğrenilmişti. Son olarak Olympiakos Sportif Direktörü Christian Karembeu, Mehmet Özcan ile ilgilendiklerini açıkladı.


21 yaşındaki orta sahanın durumu hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Sportif Direktörü Ayhan Taşçı ise, Süper Lig ekiplerinin yanı sıra Avrupa’dan tekliflerin yalnızca Olympiakos ile sınırlı kalmadığını söyledi. Menajerler ve kulüp yetkilileri vasıtasıyla görüşmelerin devam ettiğini belirten Taşçı, henüz istenilen bonservis rakamlarına ulaşılmadığını belirtti. Taşçı yaptığı açıklamada, “Olympiakos ekibinin ilgisi yanında Avrupa’dan birçok önemli teklifler var. Oyuncunun menajeri ve kulüp yetkilileri aracılığıyla görüşmeler devam ediyor. Gelen rakamlar henüz kulübü tatmin etmiyor. Mehmet çok değerli bir oyuncu 500 bin Euro, 750 bin Euro gibi rakamlara asla satılmaz. İstenilen rakamlara ulaşıldığında bir hareketlilik olacaktır. Burada önemli olan hem Mehmet’in hem Eskişehirspor’un mutluluğu” ifadelerini kullandı.


21 yaşındaki başarılı orta saha ise transfer işlemlerini menajeri aracılığıyla yürütürken takımı Eskişehirspor ile yeni sezon hazırlıklarına Vali Hanefi Demirkol tesislerinde devam ediyor.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:25
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