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Gündem Mehmet Ocaktan, Mustafa Karaalioğlu, Ahmet Taşgetiren mutlu musunuz? Sayfaları çevir çevir bitmiyor! CHP Karar’ı fona boğdu
Gündem

Mehmet Ocaktan, Mustafa Karaalioğlu, Ahmet Taşgetiren mutlu musunuz? Sayfaları çevir çevir bitmiyor! CHP Karar’ı fona boğdu

CHP’liler belediyeler 23 Nisan Bahanesiyle Ahmet Davutoğlu’na yakınlığı ile bilinen Karar gazetesini reklama boğdu. Konu Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında ele alındı. Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali Karahasanoğlu “Ahmet Davutoğlu, Mehmet Ocaktan, Mustafa Karaalioğlu, Ahmet Taşgetiren kimlerle yol yürüdüğüne baksın” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 12:33:00 - 2021-04-23 12:35:51

Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında Murat Alan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na yakınlığı ile bilinen Karar gazetesine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda CHP’li belediyenin vermiş olduğu 23 Nisan reklamları tek tek gösterdi.

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali Karahasanoğlu, konuyla ilgili olarak “Ahmet Davutoğlu, Mehmet Ocaktan, Mustafa Karaalioğlu, Ahmet Taşgetiren kimlerle yol yürüdüğüne baksın” yorumunda bulundu.

İşte Karar'a verilen o reklamlar;

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Yorumlar

Kocasolak

Biz eskiden Minyeli Abdullah ve Haram Lokma kitapları okurduk, karar yazarları bunları okumamış mı???
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Hadra

Davutoğlunu AKP nin genel Başkanı ve Başbakanlığa Kim Getirtti?Pekala AKP kimden koptu ve Nasıl Kuruldu? Pekala Recai Kutan karşı Abdullah Gülü Genel Başkan adayı kimler gösterdi ve böylece bölünme oldu? Pekala Bülen Arınç hangi Görevlere getirildi?Şimdi nerde Oğlu hangi partide Milletvekili? çok şey yazılırda ! Pekala Meydanlarda 20 Yıldır Sırtında taşıyan Öğretmenlere sözü verilen 3600 Katsayısı nerde,Aynı Katsayı Ankarada Sağlık Tesisi açılırken Sağlık Mensuplarına 3600 katsayısı verildiydi nerde? neden öz eleştiriyi adaletli yapmıyoruz ki bu davutoğlu Millet vekili değilken Dış İşleri bakanı yapıldı?
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