Mehmet Ocaktan, Mustafa Karaalioğlu, Ahmet Taşgetiren mutlu musunuz? Sayfaları çevir çevir bitmiyor! CHP Karar’ı fona boğdu
CHP’liler belediyeler 23 Nisan Bahanesiyle Ahmet Davutoğlu’na yakınlığı ile bilinen Karar gazetesini reklama boğdu. Konu Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında ele alındı. Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali Karahasanoğlu “Ahmet Davutoğlu, Mehmet Ocaktan, Mustafa Karaalioğlu, Ahmet Taşgetiren kimlerle yol yürüdüğüne baksın” dedi.
Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında Murat Alan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na yakınlığı ile bilinen Karar gazetesine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda CHP’li belediyenin vermiş olduğu 23 Nisan reklamları tek tek gösterdi.
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali Karahasanoğlu, konuyla ilgili olarak “Ahmet Davutoğlu, Mehmet Ocaktan, Mustafa Karaalioğlu, Ahmet Taşgetiren kimlerle yol yürüdüğüne baksın” yorumunda bulundu.
İşte Karar'a verilen o reklamlar;