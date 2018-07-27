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Mehmet Nuri Ersoy: Yeni kurullar kuracağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmi yayarak fikir önderlerinin hepsini işin için katacak projeleri olduğunu ve yeni kurullar kuracaklarını söyledi.

27 Temmuz 2018 Cuma 11:24
Mehmet Nuri Ersoy: Yeni kurullar kuracağız

Bakanlık görevini devraldıktan sonraki ilk resmi yurt içi ziyaretini turizmin başkenti Antalya'ya gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret ederek, Valilik şeref defterini imzaladı.

Ersoy, Antalya'nın baba toprağı olduğunu ama öncelikle kentin turizmdeki haklı başarısından dolayı ilk ziyaretini buraya gerçekleştirdiğini söyledi.

"İstanbul'u Antalya'ya yaklaştıracak projeler hazırlayacağız"

Antalya'nın turizmin lider başkenti olduğuna dikkati çeken Ersoy, "İstanbul ile yarışıyor, şu an için açık ara önde. İstanbul'u da Antalya'ya yaklaştıracak projeler hazırlayacağız" diye konuştu.

Turizmin bir kişiyle yapılacak bir iş olmadığına işaret eden Ersoy, şöyle devam etti:

"Turizmi yayacağız, bu işteki fikir önderlerinin hepsini bu işin içine katacak projelerimiz var. Zaman içinde onları hep beraber göreceğiz. Yeni kurullar kuracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın Bakanlıkta yaptığı gibi biz de alt operasyonlarda sektördeki lider arkadaşları operasyonun içine dahil edeceğiz. Özel sektör bakış açısını alttaki birimlere de hızlı bir şekilde yansıtacağız. Bunu hep beraber yaşayacağız."

'Türk turizmi hedeflerine ulaştırılacak'

Ersoy, Antalya Valisi Karaloğlu'nun turizme çok yakıştığını belirtti. Ersoy, "Turizm bölgelerimize, valilere örnek teşkil eder inşallah. Bismillah deyip başlıyoruz" dedi.

Vali Karaloğlu da Ersoy'un bakan olmasının sektörde büyük heyecan yarattığını aktararak, Türk turizmini hedeflerine ulaştıracaklarını kaydetti.

Ersoy, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i de ziyaret etti. Türel, ziyaret sırasında Ersoy'a hediye takdim etti. 

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 11:24
  1. İstanbul
  2. Bismil
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Antalya
  5. Menderes
  6. Mehmet Nuri
  7. Münir Karaloğlu
  8. Menderes Türel

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