THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye'nin kültürünü, sanatını ve arkeolojik değerlerini ön plana çıkaracağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2019 ve sonrası pazarlama stratejisinin ana partnerleri olarak Türkiye'nin kültürünü, sanatını ve arkeolojik değerlerini ön plana çıkarmayı düşünüyoruz." dedi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 08:29
Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye'nin kültürünü, sanatını ve arkeolojik değerlerini ön plana çıkaracağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2019 ve sonrası pazarlama stratejisinin ana partnerleri olarak Türkiye'ninkültürünü, sanatını ve arkeolojik değerlerini ön plana çıkarmayı düşünüyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen, 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde başladı.

Festivalin açılış eseri Turandot operasını izleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eseri çok beğendiğini, sanatçıların da çok başarılı bir performans sergilediklerini söyledi.

Opera ve bale gibi bütün kültür, sanat ve arkeolojik değerlerin çok önemli olduğunu ifade eden Ersoy, "2019 ve sonrası pazarlama stratejisinin ana partnerleri olarak Türkiye'nin kültürünü, sanatını ve arkeolojik değerlerini ön plana çıkarmayı düşünüyoruz. Özellikle arkeoloji konusunda dünyada rakipsiz değerlerimiz var. Bunları dünyayla paylaşmak istiyoruz. Pazarlama algısını da bu yönde şekillendirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Opera, Bakan Ersoy'un yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ile çok sayıda yerli ve yabancı sanatsever tarafından izlendi. İzleyiciler eserin sonunda orkestra ve sanatçıları ayakta alkışladı.

İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin vefat ederek son bölümünü tamamlayamadığı ünlü eserde, Pekin'de yaşayan Çin prensesi Turandot'un evliliği komedi ve dramın birleştiği bir müzikal yapı eşliğinde anlatılıyor. İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni, tenor Murat Karahan'ın "Prens Calaf" rolü ile başrolü seslendirdiği eserde, solistlere Ankara Devlet Opera ve Balesi Koro ve Alberto Veronesi şefliğindeki orkestrası eşlik etti.

Toplam 4 gösterinin sahneleneceği 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nde 10 Eylül Pazartesi Zorba balesi, 13 Eylül Perşembe Bolşoy Balesi sanatseverlerle buluşacak. Festival 18 Eylül'de Guiseppe Verde'nin Aida isimli gösterisiyle sona erecek.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 08:29
  1. Ankara
  2. 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali
  3. Antalya
  4. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kendini de dolandırdı! Kullandığı sahte kimlik aranan çıkınca...
    1. Kendini de dolandırdı! Kullandığı..
    2. Af çıkıyor mu? Cumhurbaşkanı..
    3. Meteorolojiden İstanbul için son..
    4. McCain'in yerine eski senatör Jon Kyl..
    5. Zabıta ile esnaf dostluk maçı yapacak
    6. Aydın’da inşaat temeline düşen işçi..
    7. Kayseri'de 115 kilogram eroin ele..
    8. Başkan Erdoğan: Bunları aşacağız!
    9. Adana’da çiftlik bekçisi sulama..
    10. AK Parti ve MHP yerel seçimlerde..
    11. Zehir tacirlerine darbe... 115..
    12. Fayton otomobile arkadan çarptı: 1..
    13. Kahramanmaraş’ta biber yüklü kamyon..
    14. 9 yaşındaki çocuğun şakası kanlı bitti!
    15. TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı!
    16. Eskişehir’de silahlı kavga: 1’i ağır 3..
    17. Bursa’da park parası yüzünden bıçaklı..
    18. Hakim savcı alımı son dakika Adalet..
    19. Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20..
    20. Hukuk fakültesi 5 yıl mı oldu?
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Bu da yeni TOSUNCUK! Yerli ve milli değil, Çin malı çıktı
    Bu da yeni TOSUNCUK! Yerli ve milli değil, Çin malı çıktı
    İspanya'dan Suudi Arabistan'a 'bomba' darbesi! Tüm satışlar durduruldu
    İspanya'dan Suudi Arabistan'a 'bomba' darbesi! Tüm satışlar durduruldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Tortum Gölü üzerinde flaş proje! Türkiye'nin en büyüğü olacak
    Tortum Gölü üzerinde flaş proje! Türkiye'nin en büyüğü olacak
    Bir ülke daha ABD'ye resti çekti! Vazgeçmeyiz
    Bir ülke daha ABD'ye resti çekti! Vazgeçmeyiz