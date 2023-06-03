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Biyografi Mehmet Nuri Ersoy kimdir? Kültür ve Turizm Bakanı kim?
Biyografi

Mehmet Nuri Ersoy kimdir? Kültür ve Turizm Bakanı kim?

Yeniakit Publisher
2023-06-03 23:09:00 -
Mehmet Nuri Ersoy kimdir? Kültür ve Turizm Bakanı kim?

2018’den bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini sürdüren Mehmet Nuri Ersoy yeni kabinede de aynı göreve getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2018'den beri sürdürdükleri görevlerine devam edecek.

Mehmet Nuri Ersoy kimdir?

1968'de İstanbul'da doğan Ersoy ise İstanbul Alman Lisesinin ardından, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun oldu.

Turizm sektöründe 25 yılı aşkın bir geçmişi olan, tur şirketi ve çeşitli otellerin de sahibi Mehmet Nuri Ersoy, 2012'de cruise sektörüne yatırım yaparak, Türkiye'nin tek cruise gemisi işletmecisi oldu. 2017'de online rezervasyon platformunu hayata geçirerek dünyanın dört bir köşesinden 200 bine yakın tesis için rezervasyon hizmeti sağlamaya başladı.

Turizm sektöründe adından söz ettiren isimler arasına yerleşen, binlerce kişiye istihdam sağlayan Ersoy, evli ve iki çocuk babası.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 9 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Kültür ve Turizm Bakanı, Koca ise Sağlık Bakanı olarak açıklanmıştı. 
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