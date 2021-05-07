Mehmet Murat Erdoğan kimdir? Mehmet Murat Erdoğan nerede görev yapıyor?

Prof. Dr. Mehmet Murat Erdoğan," Politikalar değişebilir tabii ki ama "kiralık fikirliler" artık Sisi'ye "darbeci" değil, "güçlü, saygın lider", S.A. Kralı'na "katil" değil "dost" deme; ölümüne savunduklarını, ölümüne yalanlama modundalar! Bu pişkin sefillerin memlekete de hizmet ettiklerine de hayrı olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Mehmet Murat Erdoğan kimdir?

Prof. Dr. Mehmet Murat Erdoğan 11.03.1964 tarihinde dünyaya geldi. Mehmet Murat Erdoğan, Türk-Alman Üniversitesi (TAU) öğretim üyesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve aynı zamanda TAU Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi-TAGU Müdürü olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Erdoğan, Uluslararası Metropolis Yönetim Kurulu üyesi, UNESCO-Türkiye MOST Komitesi üyesidir. 29 Kasım 2017’ye kadar Hacettepe Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi-HUGO’nun kurucusu ve Müdürü, H.Ü. Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi (HÜAB) Müdür Yardımcı olan Erdoğan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezunudur. Ankara Üniversitesi’nde yürüttüğü “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri: 1990-2005” başlıklı doktora çalışmasının araştırmasını Konrad Adenauer Vakfı Bursiyeri olarak 1994-1999 yılları arasında Almanya’da Freiburg ve Bonn Üniversitelerinde gerçekleştiren Prof. Dr. Erdoğan, Berlin Büyükelçiliği Basın Müşavirliği Mahalli Katipliği (2000-2002), TBMM AB Uyum Komisyonu Danışmanlığı (2004), YÖK Başkan Danışmanı, Hacettepe Üniversitesi Rektör Danışmanı (2012-2016) görevlerinde bulundu.

Prof. Dr. Erdoğan, Duisburg-Essen (2007), Berlin-Humboldt (2010), Oxford (2012) ve Johns Hopkins Üniversitesi Almanya Araştırmaları Merkezi AICGS’de (2014) misafir araştırmacı olarak çalışmalar yürüttü. Prof. Dr. Erdoğan, Avrupa’da 11 ülkede gerçekleştirilen “Euro-Turks-Barometre”, Türkiye’de de hem Suriyeli hem de Türklerle eş zamanlı yapılan kapsamlı kamuoyu araştırmaları olan Syrians-Barometer başlıklı kamuoyu araştırmalarını da yürütmektedir.

Akademik ilgi alanları gönüllü ve zorunlu göçler, mülteciler, yurtdışındaki Türkiye kökenliler, AB, siyasal karikatürler, siyasal davranışlar, Almanya ve Türk dış politikası olan Erdoğan’ın son çalışmaları şunlardır: Elite-Dialogue: Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Akademisyen ve Üniversite Öğrencilerinin Durumu, Sorunları ve Beklentileri (2017); Türk Medyası ve Mülteciler (2017); Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Süreç Yönetimi: İstanbul Örneği (2017); Mülteci Kamplarında Çocuk Koruma ve Çocuk Dostu Alanlar (2016); Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerileri (2015); Türkiye’nin Göç Tarihi: 14.Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler (A. Kaya ile) (2015); Türkiye’deki Suriyeliler, Toplumsal Kabul ve Uyum (2015); Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikası (2013); 50 Yıl 50 Karikatür: Alman Karikatüristler Gözüyle Türkler (2012); Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum (2010).