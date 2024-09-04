Mehmet Metiner'den sert çıkış! AK Parti ile ilgili yazısı olay oldu

Mehmet Metiner, AK Parti'nin kuruluş felsefesinden asla kopmadığını ve kimliğinin değiştirilemeyeceğini söyledi. Parti içindeki bazı kişilerin kimliği değiştirme girişimlerinin başarısız olduğunu ifade eden Yeni Şafak yazarı Metiner, AK Parti'nin dini hassasiyetlerini korurken, dinci veya mezhepçi bir parti olmadığını vurguladı. AK Parti'nin herkesi kucaklayan bir Türkiye partisi olduğunu belirten Metiner, şunları kaydetti:

"2020 yılında yazdığım bir yazı bu.

Önemine binaen tekrar yayınlamayı gerekli gördüm.

Çünkü birileri hala AK Parti’nin kimliğini değiştirmeye, istikametini bozmaya çalışıyor.

İşte o yazı…

Ak Parti’nin kuruluş felsefesinden koptuğu iddiası kocaman bir yalan.

Fabrika ayarlarından ayrıldığı iddiası da.

Ak Parti’mizin kuruluş felsefesi, yani asıl kimliği ve duruşu yerli yerinde duruyor.

Birileri geçmişte bu ayarlarla oynamak istedi. Başaramadı.

Kuruluş felsefesini, yani kimliğini değiştirmek istedi. Beceremedi.

FETÖ’nün talimatıyla hareket edenler Erdoğansız bir Ak Parti olsun diye çok hamle yaptılar.

Çok şükür başarısız kaldılar.

Baktılar olmayacak ayrılıp gittiler.

Çok azı ise pusuda bekliyor.

Bundan sonra da Ak Parti’nin siyasi kıblesini değiştirmek isteyenler çıkacaktır elbette.

Ak Parti’yi kendi başına bırakmayacaklardır.

Ama herkes bilsin ki Reis var olduğu sürece bu amaçlarına asla ulaşamayacaklardır.

Reis’ine ölümüne bağlı Ak Partililerin AKP’lilerin bu siyasi hamlelerini ne kadar suret-i haktan görünürlerse görünsünler boşa çıkartacaklardır.

Her şeyin farkında olan Ak Partililer 15 Temmuz bilinciyle dipdiri duruyorlar.

Bilmeyenler ve unutanlar için hatırlatalım.

Ak Parti’miz muhafazakâr demokrat bir partidir.

Dini hassasiyetleri olan ama dinciliğe de dinsel milliyetçiliğe de karşı olan bir partidir.

Hiç kimsenin gücü Ak Parti’yi dini hassasiyetinden kopartmaya yetmez. Dini hassasiyeti dinciliğe veya dinsel milliyetçiliğe yöneltmeye de...

Ak Parti’miz sağcı bir parti değildir.

Hiç kimse Ak Parti’yi geçmişteki sağcı partilerden birine dönüştürmeyi aklının ucundan dahi geçirmesin. Bu tür hamleler siyaseten akim kalır ve bu hamle sahipleri siyaseten kaybeder.

Ak Parti’miz ırkçı, mezhepçi ve bölgeci bir parti değildir.

Ak Parti’miz bu ülkede yaşayan herkesi kendinden bilen ve herkesi ayrımsız kucaklayan bir Türkiye partisidir.

Ak Parti’mizin nazarında bu ülkedeki herkes birdir ve eşittir.

Irkçılık anlamındaki etnik milliyetçilik ve vatandaşları bölen-ayıran anlamındaki bölgesel milliyetçilik Ak Parti’mizin kırmızı çizgileridir.

Kim ki Ak Parti’yi söylemleriyle ve icraatlarıyla farklı göstermeye çalışırsa bilesiniz ki onlar ihanet içindedirler.

Bu tür insanların Ak Parti’mizin kimliğini ve duruşunu bozacak davranışlarına asla izin verilmez.

Ak Parti’mizin varlık sebebi olan bu asıl kimliğine ve duruşuna ilişkin bu tür olumsuz algıların oluşmasına sebebiyet verenler kim olurlarsa olsunlar asla kabul görmezler nezdimizde.

Milletimiz Reis’i bu yüzden sevdi.

Çünkü Reis’te kendisini ve kendi değerlerini buldu.

Ak Parti’mizi sözünü ettiğim özellikleri dolayısıyla benimsedi.

Ak Parti’mizi kendisinin bildi.

Reis’i başkalaştırmak isteyenler veya Ak Parti’nin siyasi kıblesini değiştirmek hesabı içinde olanlar bilsinler ki buna ne Reis’imiz izin verir ne de milletimizin ak evlatları.

Geçmişten tecrübeliyiz.

Kimlerin hala ne oyunlar peşinde koştuğunun farkındayız.

Ak Parti’mizi değiştirip dönüştürmeye kimsenin gücü yetmez.

Reis’siz bir Ak Parti hevesinde olanların da hevesleri kursaklarında kalır.

Reis sonrasına yönelik şimdiden hayal kuranlar varsa onlar da bilsinler ki biz Reis’in belirlediği misyona sahip Ak Partilileriz.

O kimliğin ve misyonun kaydığını/kaydırıldığını gördüğümüz andan itibaren asıl olmamız gereken yeri biliriz.

Biz ideallerimizin taşıyıcısı olan Ak Parti’nin neferleriyiz; kimsenin tapulu mülkü değiliz.

Hesabi olanların hesabını vakti geldiğinde hasbiler bozmasını bilir."

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