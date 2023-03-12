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Gündem Mehmet Metiner'den flaş Aslı Baykal çıkışı! AK Parti'ye...
Gündem

Mehmet Metiner'den flaş Aslı Baykal çıkışı! AK Parti'ye...

Yeni Şafak gazetesi yazarı ve eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal için, "AK Parti’ye yakışır" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 11:32:00 -
Mehmet Metiner'den flaş Aslı Baykal çıkışı! AK Parti'ye...

Yeni Şafak gazetesi yazarı ve eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal için, "AK Parti’ye yakışır" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını imzalamasıyla Türkiye seçim sürecine girerken, siyaset kulisleri de hareketlendi. Mehmet Metiner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Aslı Baykal hakkında, sosyal medya hesabından "Aslı Baykal AK Parti’ye yakışır" paylaşımını yaptı. 

"İyi ki Erdoğan var"

Aslı Baykal, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasını eleştirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
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"Kılıçdaroğlu'nun çoklu ittifak bloku türlü vaatlerle, kendinden başka aday çıkmasını önlemeye çalışıyor. İyi ki Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz. O da olmasa oluşan acaip blok tüm sesleri susturacak ve seçime tek aday girmesine izin verecek."

 

 

 

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