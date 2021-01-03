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Gündem Mehmet Metiner’den çok sert ‘Abdullah Gül’ çıkışı! "Liderimiz Erdoğan'ı devirmek için..."
Gündem

Mehmet Metiner’den çok sert ‘Abdullah Gül’ çıkışı! "Liderimiz Erdoğan'ı devirmek için..."

AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, katıldığı bir canlı yayında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e sitem etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 13:33:00 - 2021-01-03 13:33:55

CNN Türk canlı yayınına konuk olan AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e çok sert tepki gösterdi.

"Hakkımızı asla helal etmiyoruz"

Metiner "Abdullah Gül; dün cumhurbaşkanı adayı gösterdiğimizde 367 katakullisiyle, cumhuriyet mitingleriyle cumhurbaşkanı olmaması için düşmanlıkta sınır tanımayanlarla bugün birlikte el ele, kol kola... Liderimiz Erdoğan'ı devirmek için hem de. Hakkımızı asla helal etmiyoruz kendisine!" ifadelerini kullandı.

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