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Gündem Mehmet Metiner'den CHP'li belediyeye paçavra tepkisi
Gündem

Mehmet Metiner'den CHP'li belediyeye paçavra tepkisi

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin PKK paçavrasının renklerini kullanarak Atatürk Parkı'na yerleştirdiği yıldıza bir tepki de eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'den geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 23:01:00 - 2020-11-13 23:11:24
Mehmet Metiner'den CHP'li belediyeye paçavra tepkisi

Küçükçekmece Belediyesi tarafından yeniden düzenleme çalışmaları kapsamında Atatürk Parkı'nın merkezine terör örgütü PKK'nın paçavrasını simgeleyen renklerle birlikte bir yıldız yerleştirildi. CHP'li belediyenin bu eylemine tepki yağdı.

CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise kendisini savunmak için akıllara zarar bir açıklamada bulunarak, "Sarı kravat, kırmızı kravat kullanmıyor muyuz? Her yerde kullandığımız yıldızımızdan vaz mı geçtik?" ifadelerini kullanmıştı.

'Mesele renk değil bayrak meselesi'

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşın eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, meselenin renk meselesi olmadığını vurguladığı açıklamasında şunları söyledi:

"CHP'li Küçükçekmece Belediyesi PKK bayrağını parkın içine işliyor. CHP'li Başkan kalkıp 'Ne yani PKK kullanıyor diye o renkleri kullanmayacak mıyız?' diyor. Mesele renk meselesi değil bayrak meselesi. İnternete gir bak PKK bayrağının aynısı olduğunu görürsün."

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