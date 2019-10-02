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Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu tepkisi: Başkan Erdoğan hakkında da...

Mehmet Metiner, kendisiyle ilgili "boşboğaz" ifadelerini kullanan Bülent Arınç'a tepki gösterdi. Metiner, "Kendisi bana 'boşboğaz' demiş bir programda ama kendisine Gül, Davutoğlu ve diğerleri sorulunca 'onlar saygın arkadaşlarımız' diyecek Erdoğan hakkında da konuşurken ağzının ayarı kaçacak. Böyle şey olur mu?" dedi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 20:13
Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu tepkisi: Başkan Erdoğan hakkında da...

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Kayseri'de katıldığı bir canlı yayından yeni parti kuracaklarını açıklayan eski AK Partili isimlere tepki gösterdi. Metiner, "Gül'ün, Babacan'ın, Davutoğlu'nun parti kurmasına, AK Parti'den ayrılmasına kızmıyorum. Şer ittifakıyla birlik olmasına kızıyorum" dedi.

"Bunun adı arkadaşlık değil ihanettir"

Metiner, yeni parti kuracağı iddia edilen Abdullah Gül'ü eleştirerek, "Bize kaybettirenler, partimizde iktidar şehvetine düşenlerdir, kibir budalalarıdır, bunlar da böyledir. Gittiler şimdi ve göreceksiniz partimiz daha da güçlenecek. Yüreği yetiyorsa, kendi çıksın parti kursun. Biz onun ya da yanındakilerin partiden ayrılmasına kızmıyoruz. Ama Reis'in kaybetmesi hedefli bir şer ittifakının içine girerse biz buna kızıyoruz bunun adı arkadaşlık değil ihanettir, bunu yapana da hain denir" dedi.

Arınç'a 'Gül ve Davutoğlu' tepkisi

Kendisine 'boşboğaz' diyen Bülent Arınç'a da yüklenen Metiner; "Kendisi bana 'boşboğaz' demiş bir programda ama kendisine Gül, Davutoğlu ve diğerleri sorulunca 'onlar saygın arkadaşlarımız' diyecek Erdoğan hakkında da konuşurken ağzının ayarı kaçacak. Böyle şey olur mu? Başta kendisi olmak üzere hepsi cevap verecek. Mesela 15 Temmuz gecesi neredeydiler, referandumda ne oyu kullandılar? Bunları kutsalların üzerine yemin ederek açıklasınlar" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 20:13
  1. İstanbul
  2. Mehmet Metiner
  3. Kayseri
  4. Bülent Arınç
  5. İbrahim Kulular

YORUM YAZ

  • DermanDerman10 dk önce
    Sayin metiner seni teprik ederim gonulden desteklerim herzaman sozuyun erisin sozunde durmayanlar akp karsisinda erisin.

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