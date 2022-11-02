Mehmet Metiner'den AK Parti'ye şok sözler! Ağızlar bir karış açık kaldı

AK Parti'de Mahir Ünal'ın "cumhuriyet eleştirisi" sonrası Grup Başkanvekilliği görevini bırakmasının MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisi sonrası gelmesi dikkat çekmiş ve "Bahçeli istedi" iddiaları ortaya atılmıştı. Tam bu iddialar konuşulurken, AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner'den çok dikkat çeken bir paylaşım geldi. Metiner, "Sayısal olarak çok olan mecbur olduğu azın siyasi çizgisine evrilerek kendisi olmaktan çıkıyor" dedi.

Yüzde 50+1 kuralı siyasi saflığı bozuyor

Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, ilk turda cumhurbaşkanı seçilmek için 'yüzde 50+1' şartını eleştirdi. Yüzde 50,1 mecburiyetinin siyasi saflığı bozduğunu ifade eden Metiner, “Sayısal olarak çok olan, mecbur olduğu azın fikri ve siyasi çizgisine evrilerek kendisi olmaktan çıkıyor” dedi.

Mehmet Metiner MHP'ye 'az' dedi mi?

Mehmet Metiner'in, "Sayısal olarak çok olan" diyerek AK Parti'yi, "mecbur olduğu az" diyerek de MHP'yi kastettiği belirtilirken, AK Parti'nin MHP'nin fikri ve siyasi çizgisine evrilerek kendisi olmaktan çıktığı" eleştirisi getirdiği değerlendirildi.

Zamanlaması manidar paylaşım

Mehmet Metiner'in paylaşımının “Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir" sözleri nedeniyle AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden alınmasıyla ilgili tartışma sürerken gelmesi dikkat çekti. Metiner'in "Mahir Ünal'ı Devlet Bahçeli görevden aldırdı" iddialarına tepki olarak böyle bir paylaşım yaptığı konuşuluyor.