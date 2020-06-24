Mehmet Metiner uyardı: Bu Ak Parti’ye çekilen çok ciddi bir siyasi operasyondur

Mehmet Metiner'in açıklaması şöyle:

Üzücü haberler akmaya başladı.

Batman ve Mardin illerimizde belediye tarafından konmuş Kürtçe ibareler, bulundukları yerlerden siliniyor.

Başka yerlerde de bu uygulama var mı bilmiyorum.

İçişleri Bakanlığının genelgesine dayanılarak bunun yapıldığı iddiası vahim.

Bu Ak Parti’ye çekilen çok ciddi bir siyasi operasyondur.

Bizim Ak Parti’miz bu değil!

Ak Parti’mize birileri başka bir gömlek giydirmeye çalışıyor besbelli.

Bu sadece Ak Parti’ye kaybettirmez, Türkiye’nin birliğine ve kardeşliğine kaybettirir.

Ben Kürdüm. Türkiye’nin Kürdüyüm. Ana dilim Kürtçe. Türkiye’yi kendi ülkem, kendi vatanım olarak görüyorum. Bu devlet benim. Bu bayrak benim. Bu vatan benim. Türkçe tıpkı Kürtçe gibi benim dilim. Türkiye’yi bölüp parçalamak isteyen PKK’ya karşı ölümüne mücadele veriyorum. Ama görüyorum ki birileri Türklerle Kürtleri karşı karşıya getirmek isteyen güç odaklarının değirmenine su taşıyor. Kürtçe’yi silmek kimsenin haddine değildir. Kim ki Türkçe’yi Kürtçe’nin hasmı gibi görür ve gösterirsek bu ülkeye ihanet etmiş olur.

PKK/HDP canibinin değirmenine su taşıyan bu uygulamalara derhal son verilmelidir.

HDP’nin niye güç kaybetmediğini şimdi anladınız mı?

Mesele su taşımanın ötesinde bir anlama sahiptir.

Benim dilimi kendi dili gibi muteber görmeyenle nasıl kardeşlik tesis edilebilir ha söyler misiniz?

Ak Parti’mizle biz inkarı ve asimilasyonu sonlandırdık diye övünürken birilerinin kendi iktidarımızda kalkıp bu iddialarımızın tersine uygulamalara girişmeleri asla kabul edilemez.

Ne hakla benim dilimi siliyorsun söküyorsun sen?

Bu yapılanlar kardeşliğimize yöneltilmiş bir suikasttir.

Ak Parti’mizin siyasi misyonuna ve varlık nedenine yapılmış bir suikasttır.

Belli ki birileri Ak Parti’mize operasyon çekiyor.

Kendi partimizi başkalarına karşı nasıl ölümüne savunuyorsak içimizden birilerinin bu tarz uygulamalarına karşı da savunuruz elbet.

Umarım İçişleri Bakanlığı’nın böyle bir genelgesi yoktur.

Böyle bir genelge olmadığı halde o illerin kayyım olarak da atanan valileri böyle bir uygulamaya kendileri girişiyorlarsa kimse kusura bakmasın ama o yöneticilerin iyi niyetinden kuşku duyarım.

Biz HDP’nin sosyal tabanını nasıl çözer ve kazanırız diye mücadele ederken içimizden birileri HDP tabanını sadece bütünleştirmekle kalmıyor aynı zamanda yeni katılımların da önünü açıyor.

Bu ihanetin hesabı sorulmaz ve bu tür yanlış uygulamalar sona erdirilmezse korkarım ki dizimizi döveriz.

Kınıyorum bu uygulamayı ve bu uygulamanın arkasındaki zihniyeti.

Bu zihniyet bizim Ak Parti’mizin zihniyeti değildir, asla olamaz.