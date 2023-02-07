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Gündem Mehmet Metiner öyle bir cevap verdi ki?
Gündem

Mehmet Metiner öyle bir cevap verdi ki?

Ak Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından, "Adıyaman’ımızın hali harap. Hükümetimiz daha fazlasını yapmalı. Hala enkaz altında olan hemşehrilerim var. Yüreğimiz kan ağlıyor" paylaşımını yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 14:51:00 -
Mehmet Metiner öyle bir cevap verdi ki?

Metiner'in gönderisine Hamza Temur isimli bir kullanıcı, "Adıyaman yıkık, Adıyaman yalınız, Adıyaman üşüyor. Kahta'da 48 vatandaşımızı an itibarıyla kaybettik" diye yazdı.
Metiner, sosyal medya hesabından kendisine yanıt veren kişiye şu karşılığı verdi:
"Adıyaman yalnız değil. Adıyaman’ın arkasında Reis var. Adıyaman Reis’in sevdalı olduğu bir şehirdir. Ölenleri geri getiremeyiz. Üzüntümüz sonsuz. Lakin Adıyaman’ımızı yeniden onaracak Reis’imiz var bizim teyzeminoğlu…"

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