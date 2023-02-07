Mehmet Metiner öyle bir cevap verdi ki?

Metiner'in gönderisine Hamza Temur isimli bir kullanıcı, "Adıyaman yıkık, Adıyaman yalınız, Adıyaman üşüyor. Kahta'da 48 vatandaşımızı an itibarıyla kaybettik" diye yazdı.

Metiner, sosyal medya hesabından kendisine yanıt veren kişiye şu karşılığı verdi:

"Adıyaman yalnız değil. Adıyaman’ın arkasında Reis var. Adıyaman Reis’in sevdalı olduğu bir şehirdir. Ölenleri geri getiremeyiz. Üzüntümüz sonsuz. Lakin Adıyaman’ımızı yeniden onaracak Reis’imiz var bizim teyzeminoğlu…"