Mehmet Metiner küplere bindi: Alın başınıza çalın

Mehmet Metiner, Türklüğü ırkçılığa indirgeyen yaklaşımlar sergileyerek Türk’e de Türklüğe de zarar veren kesimlere çok sert tepki gösterdi. "Türklük iddiası Müslümanlıkla iltisaklı ve yalnızca Müslümanlıkla anlamlı bir iddiadır. Gayrısı içi boş ve kof bir ırkçılık iddiasından öte bir anlama sahip değildir" diyen Metiner, Yeni Şafak'taki yazısında şunları kaydetti:

"Alın başınıza çalın ırkçılığınızı…

Siz kimsiniz, imtiyazınız nerden geliyor?

Birileri bu ülkede kendilerini hâlâ imtiyazlı addediyor.

Türk nedir bilmeyenler Türk diye böbürlenip duruyorlar.

Türklüğü ırkçılığa indirgeyen yaklaşımlar sergileyerek Türk’e de Türklüğe de zarar veriyorlar.

Hâlâ bu ülkenin Kürtlerine ve onların dillerine karşı en hafif tabiriyle önyargı içinde olanların Türklük iddiaları Türk’e de Türklüğe de safi zarar.

Bu ülkenin demokrasisine de birliğine de tümden kötülük.

Herkes bilsin ki Türk demek Müslüman demektir.

Türklük iddiası Müslümanlıkla iltisaklı ve yalnızca Müslümanlıkla anlamlı bir iddiadır.

Gayrısı içi boş ve kof bir ırkçılık iddiasından öte bir anlama sahip değildir.

Erzurum’un Karayazı ilçesinin girişinde Türkçe tabelayla en anlamlı yanyanalığı/içiçeliği sergileyen Kürtçe tabelaya öğretmen sıfatını taşıyan kimilerinin takındığı tavır, Kürt’ten önce Türk’e ve Türk ile ete kemiğe bürünmüş değerler sistematiğine ihanetin ta kendisidir.

Genel başkanlığını yaptığım Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER) adına yardımcım Av. Ebubekir Elmalı’nın yaptığı açıklama, aynı zamanda bir insanlık suçu olan ırkçılığın bu topraklarda yeşertilmek istenen ırkçılığın tehlikelerine vurgu yapması bakımından önemlidir.

Herkes Türklük veya Kürtlük adına konuşurken bin düşünmelidir.

Türk’ü de Kürt’ü de aynı inanç ve değerler sistematiği bağlamında bir ve eşit kılan anlayışın düşmanı olanlar bilesiniz ki demokrasimizin de birliğimizin de asıl düşmanlarıdırlar.

Bilesiniz ki Türklüğü İslâm öğretisinden kopartıp ırkçılık zeminine oturtanlar ne kadar Türklere ve Türklüğe zarar veriyorsa Kürtlüğü de İslâm karşıtı bir ideoloji üzerinden ırkçı bir zemine oturtanlar bir o kadar Kürt’e ve Kürtlüğe zarar veriyor.

Irkçı Türkçülük anlayışı ile ırkçı Kürtçülük anlayışı üzerinden bu ülkenin birliğine kastedenlere karşı bu ülkenin Türkleri ve Kürtleri olarak birlikte durmak boynumuzun borcu, imanımızın gereği ve vatanseverliğimizin nişanesidir.

Demokrasi ve Birlik Derneği’ni tam da bu inanç ve sorumluluk bilinciyle kurduk.

O yüzden duyarlı olan herkesi derneğimize katkı sunmaya çağırıyorum.

Gelin ele ele verip ülkemizi uçurumun kenarına taşımak isteyen ve kardeşi kardeşe kırdırtmayı amaçlayan bu ırkçı fitnesini birlikte sonlandıralım diyorum.

Öğretimizin temelini oluşturan Kutsal Kitabımız ve Hira Dağından bize seslenen o Peygamberler Peygamberimizin soluğu hepimizi bir ve beraber kılıyor.

Öteye göçmeden önce Arafat’tan bize seslenen aziz Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Kutsal Kitabımızın adeta özeti mahiyetindeki hutbesiyle yol haritamızı belirliyor.

O Veda Hutbesi’ndeki öğreti yeter bize.

Biz olmak için yeter bizi.

Birlikle anlamlı ve güçlü olmak için yeter bize.

Batı’nın öğretimize düşman ırkçı nazariyeleri ve etnik sosyolojisinin sorunlu kavramları ile düşünmekten vazgeçtiğimiz gün aramıza fitne sokmak isteyenlerin de oyununu bozmuş oluruz.

O yüceler yücesi aziz Peygamberimizin ezcümle dediği şey tam bir insanlık abidesidir aynı zamanda.

Evet, hepimiz Âdem’in çocuklarıyız.

Âdem ise topraktandır.

Arap’ın Acem’e, Acem’in Arap’a üstünlüğü yoktur.

Üstünlük yalnızca takvadadır.

Kim ki Allah’a daha çok yakınsa amelleriyle odur üstün olan.

Kimse sadece Arap olduğu için üstün veya değerli değildir.

Türk veya Kürt olduğu için de.

Değer ideolojisini etniklik/kavmi unsuriyet/ırk üzerine oturanlar ırkçılık yapmış olur.

Peygamberimiz Arap’tır ama Araplığıyla övünmemiştir.

Münhasıran Arapları etnik bir topluluk olarak yücelten ifadelerde asla bulunmamıştır.

Arap olan ve olmayan herkesi bir tarağın dişleri gibi eşit görmüştür.

Kimsenin dilini, kimsenin ırkını, kimsenin derisinin rengini zinhar sorun etmemiştir.

Herkesi bu insani farklılarıyla bir ve anlamlı bir bütüne dönüştürmüştür.

Zenci ve köle Bilal en şereflilerden biri olmuştur o öğreti sayesinde.

Kur’an dillerin ve ırklarım farklılığını Allah’ın ayetlerinden sayar.

Farklılıkların tanışmak ve bilişmek için gerekli olduğunu hatırlatır.

Tektipleştirici her ideoloji o yüzden öğretimizin düşmanıdır.

Türk’ü ve Kürt’ü anlamlı kılan o öğreti o yüzden hedef tahtasına konulmaktadır.

Dikkat edilirse görülür: Irkçı Türkçülük ve ırkçı Kürtçülük vadisinde at koşturanlar o yüce öğretiye ya düşmandırlar ya da o öğretiyi gerekli ve anlamlı bulmazlar.

Ümmetçiliği bilerek yanlış tanımlamalarının ve hatta tahkir ve tezyif konusu yapmalarının sebebi de budur.

Ümmet denilen şey, aslında öğretinin dışında hiçbir farklılığın bir imtiyaza dönüşmediği, başka bir deyişle farklılığın imtiyazsız korunarak anlamlı bir bütünlüğe dönüştürüldüğü bir birliğin ve kardeşliğin adıdır.

Ümmetçiliği çarpıtarak sunanların istedikleri şey imtiyazdır.

Kendi kavimleri/ırkları için istedikleri imtiyazdır.

Mekke’nin en soylu ve köklü aşireti olarak bilinen Kureyş ulularının Hz. Peygamberin getirdiği o eşitlikçi değerlere itiraz ederken söyledikleri şey bu imtiyazın en güzel tanımını ortaya koyar. Şöyle derler: “Ne yani, köle ve zenci Bilal ile biz eşit miyiz?”

Irkçılık işte bu cahili anlayış eksenine oturan modern bir aşiretçilik ve asabiyetten öte bir şey değildir.

Birileri o cahili ırkçılık anlayışını “Müslümanlık” iddiasıyla sarıp sarmalayıp gündemimize sokmak isterse biliniz ki en tehlikelileri onlardır.

Kim ki Türk’ü Kürt’ten imtiyazlı görürse, kim ki Türkçeyi Kürtçenin hasmı gibi görürse bilesiniz ki onlar bizden değildir.

Türk de biziz Kürt de.

Türkçe de bizim Kürtçe de.

Türk/Türklük adına Kürt’e düşman olana Türk denmez.

Kürt/Kürtlük adına Türk’e hasım olana da Kürt denmez.

Türk’ü etnik tanımlamanın ötesine ve üstüne taşıyan o birleştirici öğretinin sembolü olmaktan çıkartmak isteyen ırkçı Türkçülük anlayışıyla mücadele etmek Kürtlerden önce Türklerin görevidir.

Ne mutlu ki bu ülkenin Türklerinin kahir ekseriyeti ırkçı Türkçülük anlayışının karşısında o öğretimizin güçlü kalesi gibi dimdik durmaktadır.

Ne mutlu ki bu ülkenin Kürtlerinin kahir ekseriyeti de Türk kardeşlerini aynı öğretinin yılmaz savunucuları olarak bağırlarına basmaktadır.

Tarihi birlikte yazacağız.

Irkçı Türkçüler de ırkçı Kürtçüler de kaybetmeye mahkûmdurlar.

Bu topraklarda imtiyaz ideolojisinin sözü geçmeyecektir.

Biz birlikte Türkiye’yiz!"