Mehmet Metiner ile Cemil Barlas arasında tartışma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile canlı yayında polemiğe giren AK Partili Mehmet Metiner ile Sabah yazarı Mehmet Barlas'ın oğlu Cemil Barlas arasında sert tartışma yaşandı.

Cemil Barlas sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmet Metiner'in haddi olmayan şeylere racon kesme huyu hep vardı" dedi.

Metiner ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Barlas'a sert tepki gösterdi.

"C. Barlas adlı bir hadsiz tekrar hadsiz dilini uzatmış nedense" diyen Metiner, "Ömrünü davasına adamışlara dil uzatma küstahlığında bulunan sizin gibileri adam yerine koyanlarda kabahat. Biz gücümüzü sizin gibi her dönemin muktedirleri karşısında gerdan kırmaktan almıyoruz. Bize Allah yeter" ifadelerini kullandı.

Soylu-Metiner tartışması

AK Partili Mehmet Metiner, katıldığı bir canlı yayında 'Emniyet Teşkilatı ve TSK içinde FETÖ tehlikesine karşı tekrardan gevşeme olduğunu' söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına bağlanırken, Metiner’in iddialarına "Bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmişsem ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorumdur" şeklinde yanıt verdi.

Metiner, CNN Türk'te katıldığı programda şunları söyledi:

“4 yılı tamamladıktan sonraki noktada daha direngen durmamız lazım. Cumhurbaşkanımızdaki direngenliği bütün devlet kurumlarına yaymak zorundayız ama bu noktada değiliz. 2 kurum çok daha önemlidir. Silahlı bürokrasi olarak tanımladığımız ordu ve emniyet teşkilatı. Siz hala bir kısım ordu kumandanlarının en yakınlarındaki yağverlerin bile hala FETÖ’cü çıktığını görüyorsanız o zaman ordu içinde bu kripto unsurların teşhisinde ciddi kademe kat etmedik demektir, bir diğer deyişe; herhalde gevşedik. Emniyet teşkilatımız da... İçişleri Bakanlığı’ndaki arkadaşlara hatırlatmak istiyorum. Tarih Kurumu Başkanı’nın söylediği gibi ‘Geçmişte yolu keşişmiş olabilir, bunları da kazanalım’ gibi bir mantıkla kritik noktalara asla getirilmeleri gerekir. Elimizde isimler var. Biz de kendimize göre izliyoruz. İşte ‘nedamet gösterdiler’ adı altında bu tür atamalar yapılırsa; korkarım ki FETÖ ile mücadele konusunda yeniden zafiyet gösteririz. Hükümeti eleştirmek için demiyorum. İktidarı eleştirmek için söylemiyorum. Tam tersine Milli Savunma Bakanımızın da, İçişleri Bakanlığı’ndaki arkadaşlarımızın da kılı kırk yarmaları gerekiyor.”

Mehmet Metiner'in sözleri üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yayınına bağlandı. Bakan Soylu, "Başında olduğum bakanlığı ilgilendiren birkaç değerlendirme yapıldı. Bu değerlendirmelere bir cevap vermezsem hem kendimize haksızlık hem bugün büyük mücadeleler veren bu kuruma ve hükümetimize bir haksızlık olarak görüyorum" ifadesini kullandı.

Soylu şöyle devam etti:

"Ben FETÖ mücadelesinin nasıl yürüdüğünü bilen insanlardan bir tanesiyim. Bizim göreve getirdiğimiz kimse yok. Ben düzgün yaşayan bir adamım. Böyle sağın solun lafları ile iş yapacak bir adam değilim. Ben hükümetimizin politikalarını yürüten bir insanım. Bu laflar benim ağrıma gider. Hayatı risk içerisinde olan bir adamım. Bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmişsem ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorumdur. Çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Televizyon kanallarında bizim arkadaşlarımızın elimizden isimler var demesini de kendime hakaret kabul ediyorum. Bana ulaşabilecek insanların basın üzerinden konuşmasını doğru kabul etmiyorum.''