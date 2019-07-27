Mehmet Metiner: “Bambaşka bir AK Parti”yi heyecanla bekliyoruz Reis!

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bambaşka bir AK Parti' sözü verdiği dünkü konuşmayı yorumladı, beklentilerini köşesinde paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 130. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında yaptığı konuşma gündeme oturdu.

Yenilenme ve değişim mesajını çok net ifadelerle veren Erdoğan, "İnşallah 4 yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına kurulduğu günkü heyecanıyla ve artık 22 yılı bulacak tecrübesiyle bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız." dedi.

AK Parti camiasında yankı uyandıran bu açıklamaları "Bambaşka bir AK Parti bekliyoruz Reis!" başlıklı köşesinde değerlendiren AK Parti eski İstanbul milletvekili Star yazarı Mehmet Metiner, "Ama eminim ki bu vaadin kendisi bile büyük bir heyecan oluşturacaktır. " diye yazdı.

İktidar gücünü kötüye kullanan siyasetçiler

Metiner, kendini yerelde kral zanneden ve iktidar gücünü kötüye kullanan siyasetçilerin varlığı AK Parti’yi giderek halktan koparan ciddi bir zaafa dönüştüğü görüşünü paylaştı.

İktidar adacıkları oluşturuyorlar

Genel merkez birimlerinin milletvekillerinden asla oluşmaması gerektiğini savunan yazar, milletvekilinin genel merkezde üst düzey bir görev aldığında teşkilatları kendi istediği biçimde oluşturup kendisi etrafında küçük iktidar adacıklarını oluşturduğuna dikkat çekti.

Yeni teşkilat yapılanmasına ihtiyaç var

"Teşkilatların asıl olduğu ve vekillerin de teşkilatın emrinde olduğu bir yeni yapılanmaya ihtiyaç var" diyen Metiner, yazısına şöyle devam etti:

"Kendi ilinde ve ilçesinde hiç kimsenin adamı olmayan ve Reis’in dışında kimseden emir almayan güçlü bir teşkilatlanma modeline acilen geçilmelidir. Herkesin sadece kendi görevini yaptığı ve teşkilatın da asıl olduğu bir yeniden yapılanma gerçekleşirse işte o zaman “Bambaşka bir Ak Parti” gerçekliği çıkar ortaya. Halkın beklediği budur.

Reis’in dediği gibi hatalarımızdan ve yanlışlarımızdan vazgeçerek yolumuza yeni bir anlayışla devam edeceksek sözünü ettiğim bu yapısal değişimin gerçekleşmesi şarttır. Çünkü dikkat çektiğim husus, hatalarımızın ve eksikliklerimizin temelini oluşturuyor. “Bambaşka bir AK Parti”yi heyecanla bekliyoruz Reis!"