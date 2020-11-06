Mehmet Kapukaya Hoca Müslümanları uyardı: Bunu yapan insanlar lanetlenmiştir

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Din İşleri Yüksek Kurulu eski üyesi Mehmet Kapukaya Hoca, bir kişiye haksız yere iftira atmanın İslam'daki hükmünü anlattı. "İftira dille işlenen bir cinayettir." diyen Kapukaya, "Bir kişinin haksız yere bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatması büyük günahların en büyüklerindendir. Dinimiz İslam'da ilan edilmiş büyük günahlar vardır. İftira ise büyük günahların en büyüklerindendir" ifadelerini kullandı.

'İftira Müslümana asla yakışmaz'

Yüce Kur'an'da iftira atmakla ilgili birçok Ayet-i Kerime olduğunu hatırlatan Mehmet Kapukaya, "Cenab-ı Hak, Nur Süresi'nin 15. ayetinde, 'Siz o iftirâyı dilden dile birbirinize aktarıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyleri ağzınızda geveleyip duruyor, bunun da basit ve ehemmiyetsiz bir şey olduğunu sanıyordunuz. Halbuki o, Allah katında son derece büyük bir günahtı!' buyurmuştur. İftira aynı zamanda bir münafıklık alametidir. Bir Müslümana asla ve asla yakışmaz." dedi.

'Kur'an-ı Kerim'de iftiraya uğrayanların hayatları anlatılmıştır'

Kur'an-ı Kerim'de geçmiş dönemlerde iftiraya maruz kalmış kişilerin anlatıldığını belirten Kapukaya, "Hazreti Yusuf son derece iffetli bir insandı. Bir iftiraya maruz kaldı ve bu iftira sebebi ile yıllarca zindanlarda yaşadı. Yüce Kur'an'dan yine Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem'e de iftira atıldığını öğreniyoruz. Onun başına gelenler de Kur'an'ı Kerim'de şiddetli bir şekilde eleştirilerek anlatılmıştır." diye konuştu.

Mehmet Kapukaya sözlerine şöyle devam etti:

"İftira toplum hayatını dinamitleyen, dostlukları bitiren, yuva kurmaya engel olan, kurulmuş yuvaları yıkan, aile facialarına yol açan, insanların işlerini ve itibarlarını kaybetmesine sebep olan çok kötü bir davranıştır."

'Efendimiz (SAV) Müslüman olmak isteyenlerden iftira atmama sözü almıştır'

"Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV), Müslüman olmak isteyen kişilerden biat alırken onlardan iftirada bulunmamaları için de söz almıştır. İslam'a giriş sözleşmesinde kimseye iftira etmeme hususunda söz alınması, iftiranın sorumluluğunun ne kadar büyük olduğunun bir göstergesidir."

'Kadınların iffetine iftira edenler lanetlenmiştir'

"Nur Suresi'nin 23 ve 24. Ayet-i kerimelerinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. ' İmanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar dünyada ve âhirette lânetlenmişlerdir, onlara büyük bir ceza vardır. O ceza gününde dilleri, elleri ve ayakları, yapıp ettikleri hususlarda aleyhlerine tanıklık edecektir.' "

'Bir kimse hakkında duyulan bilgi araştırılmalı'

"İslam'a göre bir insanın suçu ispat edilmiyorsa o insan suçlu ilan edilemez. Rab'bimiz bize yüce Kur'an'da duyulan bir haberin araştırılmasını emretmiştir. Cenab-ı Hak Hücurat Suresi'nin 6. Ayet-i Kerimesinde, 'Ey iman edenler, eğer bir fasık, (harama ve yalana meyilli şahıslar, oluşumlar ve yayın organları) size bir haber getirip (verirse), onu 'etraflıca araştırın' (her anlatılana hemen inanıp kanmayın) . Yoksa bilmeden (ve yanlış yönlendirme sonucu), bir kavme (ve kesime) kötülükle sataşıp (haklarına tecavüz etmiş duruma düşersiniz) de ardından bu işlediklerinize pişman oluverirsiniz.' buyurmuştur."