Mehmet Gürbüz öldürüldü!
Kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Gürbüz etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), teröristlere nefes aldırmıyor. Nokta atışları ile teröristlerin inleri yerle bir edilirken, sözde üst düzey yöneticiler de teker teker sarı torbaya giriyor.
Son olarak MİT tarafından Suriye'de 2 operasyon düzenlendi. Operasyonda, PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz etkisiz hale getirildi.
Öte yandan 4 teröristin daha SİHA ile üstü çizildi.