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Mehmet Günyeli kimdir nerelidir? Mehmet Günyeli DSP Kadıköy belediye başkan adayı

Mehmet Günyeli DSP Kadıköy belediye başkan adayı olarak ismi geçmesiyle birlikte Mehmet Günyeli’nin kim olduğu araştırılıyor. Ünlü iş kadını Leyla Alaton ile evliliği olan Mehmet Günyeli, 2009 yılında Almana Berlin, Villa Oppenheim ve 2010 Houston, Fine Arts Müzelerinde fotoğrafları sergilenmiştir. İşte Demokratik Sol Parti Kadıköy belediye başkan adayı Mehmet Günyeli’nin biyografisi

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:35
Mehmet Günyeli kimdir nerelidir? Mehmet Günyeli DSP Kadıköy belediye başkan adayı

Mehmet Günyeli DSP Kadıköy belediye başkan adayı olarak ismi geçmesiyle birlikte Mehmet Günyeli’nin kim olduğu araştırılıyor. Ünlü iş kadını Leyla Alaton ile evliliği olan Mehmet Günyeli, 2009 yılında Almana Berlin, Villa Oppenheim ve 2010 Houston, Fine Arts Müzelerinde fotoğrafları sergilenmiştir. İşte Demokratik Sol Parti Kadıköy belediye başkan adayı Mehmet Günyeli’nin biyografisi

Mehmet Günyeli nerede doğdu? kaç yaşında? kimdir? çalışmaları, eserleri, eğitimi, kısaca hayatı ve biyografi bilgileri.

1955 yılında İstanbul Kadıköy’de dünyaya gelen Mehmet Günyeli, Saint Joseph Lisesinden mezun olmuştur. Lise eğitiminin ardından Siyasal Bilgiler Fakültesi ile eğitim hayatını sonlandırmıştır. Yeryüzünün Renkleri ismini verdiği fotoğraf projesi ile dünyanın bir çok ülkesinde çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Özellikle küreselleşmeye muhalif duruşu ile tanınan Mehmet Günyeli, son yıllarda ise çağdaş ve kavramsal temalar üzerine çalışmalarını devam ettirmiştir.

2012 yılında bir fuar için heykel çalışması yapmıştır. Dervişler serisinde kullanmış olduğu fotoğraf dilini 3 boyutlu bir anlatım, bir heykelle ilk defa fuarda sergilemiştir. 2009 yılında Almana Berlin, Villa Oppenheim ve 2010 Houston, Fine Arts Müzelerinde fotoğrafları sergilenmiştir. İstanbul Modern ve Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi koleksiyonlarında ve Houston, Museum of Fine Arts koleksiyonlarında eserleri bulunan ünlü isim günümüzde yaşantısını İstanbul’da sürdürmektedir.

Ünlü İş Kadını Leyla Alaton ile 11 sene süren evliliği son bulmuştur. Bu evliliğinden Efe Eros ve Alp Atlas isimlerinde iki oğlu vardır. Eski eşi Leyla Alaton Alarko Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi olarak iş hayatını sürdürmektedir. Büyük oğlu Efe Eros Günyeli Türkiye Milli takım alt kategorilerinde de yer almakta ve basketbol oynamaktadır. Maalesef tüm araştırmalarımıza rağmen baba tarafından aslen nereli olduğu bilgisine ulaşılamamıştır.

Mehmet Günyeli eserleri

1985-2005 Yeryüzünün Renkleri, 2005 Doğu’nun Gizemi, Melekler/Düşler Sokağı, 2006-2007 Dervişler / İnancın Dansı, 2008 Ab-ı Hayat, Sevgi Sözcükleri, 2009 Libeskind’in İzinden.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:35
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