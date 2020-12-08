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Biyografi Mehmet Güllüoğlu kimdir? Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu'nun hayatı
Biyografi

Mehmet Güllüoğlu kimdir? Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu'nun hayatı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Yapılan atamalar arasında AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu da bulunuyor. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi. Gelişmenin ardından Mehmet Güllüoğlu'nun hayatına ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. İşte Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu'nun hayatı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 18:01:00 -
Mehmet Güllüoğlu kimdir? Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu'nun hayatı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi.

Mehmet Güllüoğlu kimdir?

Mehmet Güllüoğlu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aile Hekimliği, İnsani Sağlık Yardımları, Avrupa Birliği projeleri gibi çeşitli eğitim programlarını başarıyla tamamladı. Sivil toplum kuruluşları bünyesinde çok sayıda insani yardım çalışmalarına katıldı.

Dr. Güllüoğlu, Yeryüzü Doktorları Derneği’nde yöneticilik görevlerinde bulundu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Doktora Programı’na devam etmekte olan Dr. Mehmet Güllüoğlu, 2013-2017 yılları arasında Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevinde bulunduğu süre zarfında Türk Kızılayı bünyesinde kurulan Göç Hizmetleri Müdürlüğü’nün ve daha birçok projenin hayata geçirilmesinde önemli rol oynadı.
Dr. Mehmet Güllüoğlu halen 2017 yılının Ağustos ayında atandığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Dr. Güllüoğlu, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını ifa etmektedir.

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