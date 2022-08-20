Mehmet Fırıncı ağabey Mustafa Karahasanoğlu ağabeyi böyle anlatmıştı: Bütün ümmetin derdiyle dertlenen onun gibisini görmedim!

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Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ağabey ile anılarını kaleme alan Latif Erdoğan, Bediuzzaman Said Nursi Hazretleri'nin merhum talebesi Mehmet Fırıncı ağabeyin, merhum Mustafa Karahasanoğlu ağabey için, "Bunca insan tanıdım, hiç ayırım yapmadan bütün ümmetin derdiyle dertlenen onun gibisini görmedim." dediğini yazdı.

Yazısında "Bağ bozumu yaşadık" başlığını kullanan Latif Erdoğan, "Mustafa Karahasanoğlu büyüğümüzün vefatını duyunca ilk çağrışımlarım bunlar oldu." diyerek, şu ifadeleri kullandı:

Selim fıtratın şekillenmiş yankısıydı. Bu sebeple de muhatabına güven veriyordu. Toplayıcı ve toparlayıcı yönü aksiyonun diğer unsurlarına galipti. Fakat o bu özelliğini bütün ümmetin derdiyle dertlenmeye hasretmişti

Rahmetli Mehmet Fırıncı Abi, bir gün bana “Bunca insan tanıdım, hiç ayırım yapmadan bütün ümmetin derdiyle dertlenen onun gibisini görmedim” demişti.