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Biyografi Mehmet Fatih Kacır kimdir? Mehmet Fatih Kacır hayatı kariyeri
Biyografi

Mehmet Fatih Kacır kimdir? Mehmet Fatih Kacır hayatı kariyeri

Yeniakit Publisher
2023-06-03 23:15:00 -
Mehmet Fatih Kacır kimdir? Mehmet Fatih Kacır hayatı kariyeri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır oldu.

Kacır, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesinde tamamladı. 2003'te üniversite giriş sınavlarında Türkiye 12'ncisi oldu. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümündeki lisans eğitiminden 2008 yılında onur derecesiyle mezun olan Kacır, üniversite eğitimi sırasında öğrenci temsilciliği yaptı ve disiplinlerarası araştırmalar ve proje yönetimi eğitimlerine öncülük etti. Kacır, üniversite mezuniyeti sonrası girişimci olmayı seçti, kurucusu ve yöneticisi olduğu şirketlerde faydalı model ve endüstriyel tasarımlar geliştirerek yenilikçi uygulamalara imza attı.

Girişimciliğin yanında sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol alan Kacır, kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2018 yılına kadar sürdürdü.

Kacır, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri kurulmasının, özel yetenekli öğrencilere yönelik sürdürülen "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı"nın, Bilim Merkezi ve Girişim Merkezi programlarının, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST'in öncüleri arasında yer aldı. 2018'de TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi olan Kacır, 31 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanı Kararıyla Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına atandı. Bakanlıkta, Milli Teknoloji Hamlesi ve stratejik dönüşüm politikalarından sorumlu olarak görevini sürdüren Kacır, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Türkiye Uzay Ajansı çalışmalarının koordinasyonunu yürüttü.

Kacır, bakan yardımcılığı görevinde, TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanlığı, 81 ilde gerçekleştirilen DENEYAP Türkiye Projesi'nin yönlendirme kurulu başkanlığı, teknoloji seviyesi yüksek ürünlere ve yenilikçi teknolojilere yönelik Ar-Ge ve Yatırım Teşvik Programı olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Program Komitesi Başkanlığı, Araştırma Altyapıları İzleme ve Yeterlik Değerlendirme Komitesi Başkanlığı ve Ulusal Teknoloji Girişimciliği Konseyi Başkanlığı görevlerini üstlendi.
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Türkiye Açık Kaynak Platformunun ve yeni nesil eğitim modeli olan 42 Yazılım Okullarının kuruluşuna öncülük eden Kacır, Türkiye'nin otomobili Togg'un teknoloji yol haritasının oluşturulması ve hayata geçmesi süreçlerinde çalıştı.

Kacır, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi, Milli Uzay Programı, Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi, Mobilite Teknolojileri ile Akıllı Yaşam ve Sağlık Teknolojileri Yol Haritası çalışmalarına öncülük ederek, stratejiler kapsamında eylem planlarının uygulanması ve Bakanlığın yeniden yapılandırılması süreçlerini yürüttü.

ASELSAN ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olan Kacır, çok iyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor. Mehmet Fatih Kacır, evli ve 2 çocuk babası.

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