Mehmet Emin Ay Hoca'dan Hac ilahisi

İslam'ın şartlarından biri olan Hac ibadeti için milyonlarca Müslüman kutsal topraklara akın etti. Milyonlarca hacı adayı ibadetlerini yerine getirirken Yazarlar ve Hocalar Platformu'ndan Mehmet Emin Ay Hoca da, hacı adayları için bir ilahi seslendirdi.

'Haccınız Mebrur olsun'

Yazarlar ve Hocalar Platformu'ndan Mehmet Emin Ay Hoca, sözleri Mustafa Asım Küçükaşçı tarafından yazılan 'Hacıınız Mebrur Olsun' ilahisini kutsal topraklardaki Müslümanlar için seslendirdi.