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Spor Mehmet Ekici'nin yeni takımı belli oldu
Spor

Mehmet Ekici'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 21:54:00 -
Mehmet Ekici'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu. Tecrübeli oyncu Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 ile anlaştı.

Ekici, bir süredir Hannover 96 ile birlikte idmanlara çıkıyor. Hannover teknik direktörü Kenan Koçak da Mehmet Ekici ile ilgili konuştu.

39 yaşındaki genç teknik adam, "Mehmet'i tanıyorum, kendisini fit tutmak istiyor. Çok geniş bir kadromuz olmadığı için durumu böyle çözdük. İdmanımızda bizim seviyemizi yukarıya çekebilecek bir misafirimizin olması güzel. Her iki taraf için de kazan-kazan durumu var" dedi.

Ekici, daha önce Almanya'da Bayern Münih, Nürnberg ve Werder Bremen formalarını terletmişti.

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