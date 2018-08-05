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Mehmet Ekici Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Sürpriz talip

Fenerbahçe'de istenilen performansı bir türlü sergileyemeyen Mehmet Ekici'ye Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen talip oldu.

05 Ağustos 2018 Pazar 13:57
Mehmet Ekici Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Sürpriz talip

Sarı lacivertli takıma geldiği günden beri şanssızlıklarla boğuşan Mehmet Ekici'ye Almanya'dan talip var.

Tecrübeli oyuncunun eski takımı Werder Bremen'in 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine katmak istediği öğrenildi.

2014 yılından beri Türkiye'de olan Ekici'nin menajerinin teklifi doğruladığı ancak henüz Fenerbahçe ile görüşmediği bildirildi.

(Skorer)

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 13:57
  1. Mehmet Ekici
  2. Fenerbahçe
  3. Werder Bremen
  4. Bundesliga

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