Mehmet Duran Yılmaz kimdir? Mehmet Duran Yılmaz İYİ Parti’den neden istifa etti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Partililere çağrıda bulunarak MHP’ye dönecekler için kapının her daim açık olduğunu vurguladıktan sonra İYİ Parti’den istifalar da gelmeye başladı. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Duran Yılmaz ve İYİ Parti Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Ateş MHP'ye geçti.

Milliyetçi Haraket Partisi (MHP) lideri Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Partililere çağrıda bulunarak MHP’ye dönecekler için kapının her daim açık olduğunu vurguladıktan sonra İYİ Parti’den istifalar da gelmeye başladı. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Duran Yılmaz ve İYİ Parti Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Ateş MHP'ye geçti.

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