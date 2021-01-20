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Gündem Mehmet Durakoğlu’na bak, avukatlığın düştüğü durumu gör
Gündem

Mehmet Durakoğlu’na bak, avukatlığın düştüğü durumu gör

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Avukat Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP yandaşı Ayşenur Arslan'la birlikte rezil olan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'na tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 13:06:00 -

 yeniakit.com.tr 

CHP yandaşı Ayşenur Arslan, Halk TV’deki canlı yayında, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’na, “Buna demek hakaret sayılır mı?” diye sordu. Ayşenur Arslan’ın her zamanki gibi birilerine hakaret edeceğini düşünen Mehmet Durakoğlu, “Hayır” cevabını verdi. Bunun üzerine Ayşenur Arslan, “Bana diyorlar ama…” karşılığını verince Durakoğlu, “O zaman hakaret olur” diyerek u dönüşü yaptı. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun, hukuku kişiden kişiye göre farklı yorumlaması, muhaliflerin içinde bulunduğu yozlaşmış, mide bulandırıcı ikiyüzlülüğü bir kez daha gözler önüne serdi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunduğu Manşetlerin Dili’nde, Durakoğlu’nun bu sözleri de masaya yatırıldı.

Programda gündemi yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Avukat Ali İhsan Karahasanoğlu, Mehmet Durakoğlu’na tepki göstererek, avukatlığın geldiği noktanın tam da bu olduğunu söyledi.

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