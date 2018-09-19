Mehmet Demirkol'dan maç sonu Feghouli eleştirisi: Galatasaray'da nasıl kadroda olmaz?

Maçın ardından Mehmet Demirkol, beIN Sports'ta müsabakayı yorumladı. İkinci yarıda Nagatomo ile Rodrigues de yardıma gelince orta sahada denklik sağlandı. Eren Derdiyok'un da rakip sahada top tutmasıyla birlikte Lokomotiv Moskova'nın ilk yarıdaki baskısı ikinci yarıda yoktu. Sadece kısa bir bölüm ve oyun dengelendi.

"MUSLERA İLE SERDAR AZİZ OLMASAYDI..."

Muslera ile Serdar Aziz'in oyunu olmasa ilk yarının sonunda başımıza bela gelebilirdi.

"GALATASARAY BURALI"

Galatasaray buralı zaten. Galatasaray buraları seviyor. Gördüğüm kadarıyla taraftar mutlu, Fatih Terim. Skordan değil, burada olmaktan mutlular ve burayı gerçekten seviyorlar, yaşıyorlar.

"FEGHOULİ KADRODA YOK VE MUSLERA İLE BİRLİKTE SONRA EN YÜKSEK MAAŞ ALAN"

Feghouli, Muslera ile birlikte en yüksek maaşı alan oyuncu. Fatih Terim, soru gelince Feghouli ile alakalı 18 kişilik kadroda yer yoktu cevabını verdi. Feghouli'nin yeteneğiyle bu takımda ilk 3'te olması lazım. Feghouli eğer sahada olsaydı ilk yarıda şu baskıyı yemezdi Galatasaray.