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Mehmet Demirkol'dan bomba iddia! 'Şenol Güneş Milli Takımı istiyor'

Spor yorumcusu ve yazarı Mehmet Demirkol, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için bomba bir iddia da bulundu.

20 Eylül 2018 Perşembe 12:50
Mehmet Demirkol'dan bomba iddia! 'Şenol Güneş Milli Takımı istiyor'

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında, "Beşiktaş'tan sonra kulüp takımı çalıştırmayı düşünmüyorum ama yaşım yeterse herhangi bir milli takım olabilir" demişti.

"ŞENOL HOCA GİTMEK İSTER"

beIN Haber'de değerlendirmelerde bulunan Mehmet Demirkol da Şenol Güneş için, "enol hoca, Milli Takımı çalıştırmak istiyor. Birbirimizi kandırmayalım. Bugün olmasa da yarın ister. Herkes ister bunu, Milli Takıma gidilir. Fatih Terim de Galatasaray'da çok iyi durumdayken Milli Takıma gitmişti" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 12:50
  1. Mehmet Demirkol
  2. Şenol Güneş
  3. Beşiktaş
  4. Milli Takım
  5. A Milli Futbol takımı

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